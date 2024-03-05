Квартал 95 обурив українців своїм виступом — відео

Актори студії "Квартал 95" на одному зі своїх виступів. Фото: Instagram "Кварталу 95"

Студія "Квартал 95" продовжує активно знімати концерти під час повномасштабної війни в Україні, але часто стає "жертвою" критики з боку публіки. Наприклад, цього разу актори гумористичного шоу показали одну сценку, яка спровокувала негативні відгуки в соцмережі.

Відповідним відео студія "Квартал 95" поділилася на своїй офіційній сторінці в соцмережі Instagram.

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Сценка з нового концерту студії "Квартал 95"

На офіційній сторінці "Кварталу" з’явилося відео, на якому можна побачити сценку з виступу. У цій сценці йдеться про жінку, яка перебуває за кордоном, і чоловіка, який в Україні. Жінка нібито дзвонить своєму чоловікові з-за кордону під час повномасштабної війни.

У цій сценці зіграв відомий український актор Юрій Великий, який постійно грає президента Володимира Зеленського. Причому зіграв він як жінку за кордоном, так і чоловіка в Україні, а зідзвонюються вони нібито у скайпі.

"Іноді навіть такі елементарні речі, як заява в школу, можуть стати реальною проблемою", — написали в описі під сценкою студії "Квартал 95".

Сценка студії "Квартал 95". Фото: скриншот з Instagram

Реакція мережі на сценку "Кварталу 95"

Переглянувши нову сценку, користувачі соцмережі Instagram і підписники офіційної сторінки шоу не змогли залишитися осторонь. Люди в коментарях почали висловлюватися щодо цього виступу, але відгуки виявилися не дуже гарними.

Хто хоче дивитися цих д*рнів?

На вас дивитися неможливо

Зовсім не смішно

Огидно дивитись, соромно, що живемо з такими в одній країні

Та сиділи б вже і не висовувалися… Ганебники

Коментарі зі сторінки студії "Квартал 95". Фото: скриншот з Instagram

Коментар зі сторінки студії "Квартал 95". Фото: скриншот з Instagram

Коментар зі сторінки студії "Квартал 95". Фото: скриншот з Instagram

Діяльність студії "Квартал 95" під час війни

Актори студії "Квартал 95" разом з іншими артистами їздять містами України, даючи там благодійні концерти. Гумористи виступають перед військовими, здебільшого на передовій, або перед людьми, які живуть на деокупованих територіях.

Виступ акторів студії "Квартал 95" перед військовими. Фото: Instagram "Кварталу 95"

Артисти виступають у військових частинах, а також госпіталях, укриттях та навіть на станціях метро. Одного разу актор і ведучий Євген Кошовий заявив, що заради безпеки вони навіть не знають, куди їдуть, допоки їх не привезуть безпосередньо на місце.

Актори студії "Квартал 95" з військовими ЗСУ. Фото: Instagram "Кварталу 95"

Нагадаємо, ми писали про те, що акторка Ірина Сопонару розповіла про діяльність студії "Квартал 95" під час війни.

Раніше ми розповідали про те, що актори студії "Квартал 95" скасували свій концерт у Буковелі.

Також ми повідомляли про те, що український актор Юрій Ткач висловився про критику студії "Квартал 95".