Ксения Мишина разозлила украинцев неуместным контентом во время войны

Украинская актриса Ксения Мишина на фотосессии. Фото: Instagram Ксении Мишиной

Молодая актриса и ведущая развлекательного шоу "Я люблю Украину" Ксения Мишина показала себя в роскошном виде. Украинская телезвезда похвасталась собой на камеру и вызвала неоднозначную реакцию у подписанных на нее людей.

Соответствующее видео появилось на официальной странице Ксении Мишиной в Instagram.

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Новое видео Ксении Мишиной

На своей странице украинская актриса продемонстрировала, как она удовлетворена собой. На видео Ксения Мишина показала себя с ярким макияжем и в необычном наряде, который подчеркивал ее стройную фигуру и красивые формы ее тела.

Актриса показала себя с вечерним макияжем, который ей сделала, судя по отметке на видео, молодая визажистка. Кстати, если посмотреть на страницу этой девушки, можно увидеть, что она делает макияж разным звездам, в частности, певице Наде Дорофеевой.

Актриса Ксения Мишина с ярким макияжем. Фото: скриншот из Instagram

Реакция сети на видео Ксении Мишиной

Увидев новый пост украинской актрисы, ее подписчики не смогли долго оставаться в стороне. Люди в комментариях начали высказывать неоднозначное мнение по поводу кадров Ксении Мишиной: одни начали писать комплименты, в то время как другие стали осуждать актрису.

Вот кто должен быть Miss Ukraine

Вау!!!!! Просто космос! Какие роскошные глаза, губы, ну нереальная красота

Контент просто зашкаливает патриотизмом

В Украине идет второй год страшная война, где ваша совесть? Ее нет и никогда не было

Очень красиво, Ксения. Но немного уже слишком много. Многовато вашего тела и больше ничего

А в Украине войны нет... За два года войны вижу только полуголое ее тело в разных странах! Но не вижу порыва за ВСУ

Комментарии со страницы Ксении Мишиной. Фото: скриншот из Instagram

Комментарии со страницы Ксении Мишиной. Фото: скриншот из Instagram

Комментарий со страницы Ксении Мишиной. Фото: скриншот из Instagram

Контент Ксении Мишиной во время войны

Глядя на профиль украинской актрисы в Instagram, можно увидеть, что в последнее время ни одного поста о войне у нее нет. На официальной странице Ксении Мишиной можно заметить только яркие и счастливые фото с видео на отдыхе или с фотосессий.

Официальная страница Ксении Мишиной. Фото: скриншот из Instagram

Напомним, мы писали о том, что украинская актриса Ксения Мишина рассказала о неприятной ситуации в аэропорту.

Ранее мы рассказывали о том, что актриса Ксения Мишина показала, как она загорает у моря за границей.

Также мы сообщали о том, что известная телезвезда Ксения Мишина попала в ДТП на Бали.