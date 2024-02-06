Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Super arrow Украинцы раскритиковали Мишину за неуместный пост во время войны arrow

Украинцы раскритиковали Мишину за неуместный пост во время войны

6 февраля 2024 17:01
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко
Ксения Мишина разозлила украинцев неуместным контентом во время войны
Украинская актриса Ксения Мишина на фотосессии. Фото: Instagram Ксении Мишиной
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко

Молодая актриса и ведущая развлекательного шоу "Я люблю Украину" Ксения Мишина показала себя в роскошном виде. Украинская телезвезда похвасталась собой на камеру и вызвала неоднозначную реакцию у подписанных на нее людей.

Соответствующее видео появилось на официальной странице Ксении Мишиной в Instagram.

Читайте также:

Новое видео Ксении Мишиной

На своей странице украинская актриса продемонстрировала, как она удовлетворена собой. На видео Ксения Мишина показала себя с ярким макияжем и в необычном наряде, который подчеркивал ее стройную фигуру и красивые формы ее тела.

Актриса показала себя с вечерним макияжем, который ей сделала, судя по отметке на видео, молодая визажистка. Кстати, если посмотреть на страницу этой девушки, можно увидеть, что она делает макияж разным звездам, в частности, певице Наде Дорофеевой.

Публикация со страницы Ксении Мишиной
Актриса Ксения Мишина с ярким макияжем. Фото: скриншот из Instagram

Реакция сети на видео Ксении Мишиной

Увидев новый пост украинской актрисы, ее подписчики не смогли долго оставаться в стороне. Люди в комментариях начали высказывать неоднозначное мнение по поводу кадров Ксении Мишиной: одни начали писать комплименты, в то время как другие стали осуждать актрису.

  • Вот кто должен быть Miss Ukraine
  • Вау!!!!! Просто космос! Какие роскошные глаза, губы, ну нереальная красота
  • Контент просто зашкаливает патриотизмом
  • В Украине идет второй год страшная война, где ваша совесть? Ее нет и никогда не было
  • Очень красиво, Ксения. Но немного уже слишком много. Многовато вашего тела и больше ничего
  • А в Украине войны нет... За два года войны вижу только полуголое ее тело в разных странах! Но не вижу порыва за ВСУ
Комментарии со страницы Ксении Мишиной
Комментарии со страницы Ксении Мишиной. Фото: скриншот из Instagram
Комментарии со страницы Ксении Мишиной
Комментарии со страницы Ксении Мишиной. Фото: скриншот из Instagram
Комментарий со страницы Ксении Мишиной
Комментарий со страницы Ксении Мишиной. Фото: скриншот из Instagram

Контент Ксении Мишиной во время войны

Глядя на профиль украинской актрисы в Instagram, можно увидеть, что в последнее время ни одного поста о войне у нее нет. На официальной странице Ксении Мишиной можно заметить только яркие и счастливые фото с видео на отдыхе или с фотосессий.

Страница Ксении Мишиной
Официальная страница Ксении Мишиной. Фото: скриншот из Instagram

Напомним, мы писали о том, что украинская актриса Ксения Мишина рассказала о неприятной ситуации в аэропорту.

Ранее мы рассказывали о том, что актриса Ксения Мишина показала, как она загорает у моря за границей.

Также мы сообщали о том, что известная телезвезда Ксения Мишина попала в ДТП на Бали.

Ксения Мишина
Холостячка
шоу-бизнес
"Я люблю Украину"

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

07:04 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 февраля — полный список

26 января 2024
Новость с видео

07:04 Кого будут мобилизовать в ВСУ с 1 февраля только по добровольному согласию — список

28 января 2024

17:18 Экс-командир "Азова" Жорин отреагировал на заявления о присоединении Закарпатья к Венгрии

24 января 2024

15:01 Генерал ВСУ заявил о необходимости снижения мобилизационного возраста мужчин

26 января 2024

23:13 ВСУ ищут специалистов — какие профессии сейчас больше всего нужны

4 февраля 2024

11:21 Приходько высмеяла Нацотбор Евровидения и назвала своего фаворита

3 февраля 2024

16:25 Залужный поздравил Усиков — что подарил главнокомандующий

5 февраля 2024
Новость с фото

05:31В Киеве прогремели два взрыва, — соцсети

24 января 2024

19:57 Мобилизация в феврале 2024 — кого из украинских работников могут забронировать

23:58 Мобилизация в Украине — какие изменения ждут юношей с 18 лет

Актуальное по теме