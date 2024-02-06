Ксенія Мішина розлютила українців недоречним контентом під час війни

Українська акторка Ксенія Мішина на фотосесії. Фото: Instagram Ксенії Мішиної

Молода акторка і ведуча розважального шоу "Я люблю Україну" Ксенія Мішина показала себе у розкішному вигляді. Українська телезірка похизувалася собою на камеру і викликала неоднозначну реакцію у людей, які на неї підписані.

Відповідне відео з’явилося на офіційній сторінці Ксенії Мішиної в Instagram.

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Нове відео Ксенії Мішиної

На своїй сторінці українська акторка продемонструвала, як вона собою задоволена. На відео Ксенія Мішина показала себе з яскравим макіяжем і в незвичайному вбранні, яке підкреслювало її струнку фігуру і гарні форми її тіла.

Акторка показала себе з вечірнім макіяжем, який їй зробила, судячи з позначки на відео, молода візажистка. До слова, якщо подивитися на сторінку цієї дівчини, можна побачити, що вона робить макіяж різним зіркам, зокрема, співачці Наді Дорофєєвій.

Акторка Ксенія Мішина з яскравим макіяжем. Фото: скриншот з Instagram

Реакція мережі на відео Ксенії Мішиної

Побачивши новий допис української акторки, її підписники не змогли довго залишатися осторонь. Люди в коментарях почали висловлювати неоднозначну думку стосовно кадрів Ксенії Мішиної: одні почали писати компліменти, у той час як інші стали засуджувати акторку.

Ось, хто повинен бути Miss Ukraine

Вау!!!!! Просто космос!!! Які розкішні очі, губи, ну нереальна красота

Контент просто зашкалює патріотизмом

В Україні йде другий рік страшна війна, де ваша совість? Її немає і ніколи не було

Дуже гарно, Ксеніє. Але трохи вже забагато. Забагато вашого тіла і більше нічого

А в Україні війни немає... За два роки війни бачу лише напівголе її тіло у різних країнах! Але не бачу пориву за ЗСУ

Коментарі зі сторінки Ксенії Мішиної. Фото: скриншот з Instagram

Коментарі зі сторінки Ксенії Мішиної. Фото: скриншот з Instagram

Коментар зі сторінки Ксенії Мішиної. Фото: скриншот з Instagram

Контент Ксенії Мішиної під час війни

Дивлячись на профіль української акторки в Instagram, можна побачити, що останнім часом жодного дописа стосовно війни в неї немає. На офіційній сторінці Ксенії Мішиної можна помітити лише яскраві і щасливі фото з відео на відпочинку або ж з фотосесій.

Офіційна сторінка Ксенії Мішиної. Фото: скриншот з Instagram

Нагадаємо, ми писали про те, що українська акторка Ксенія Мішина розповіла про неприємну ситуацію в аеропорті.

Раніше ми розповідали про те, що акторка Ксенія Мішина показала, як вона засмагає біля моря за кордоном.

Також ми повідомляли про те, що відома телезірка Ксенія Мішина потрапила у ДТП на Балі.