Ксенія Мішина розлютила українців недоречним контентом під час війни

Українці розкритикували Мішину за недоречний допис під час війни
Молода акторка і ведуча розважального шоу "Я люблю Україну" Ксенія Мішина показала себе у розкішному вигляді. Українська телезірка похизувалася собою на камеру і викликала неоднозначну реакцію у людей, які на неї підписані.
Відповідне відео з’явилося на офіційній сторінці Ксенії Мішиної в Instagram.
Нове відео Ксенії Мішиної
На своїй сторінці українська акторка продемонструвала, як вона собою задоволена. На відео Ксенія Мішина показала себе з яскравим макіяжем і в незвичайному вбранні, яке підкреслювало її струнку фігуру і гарні форми її тіла.
Акторка показала себе з вечірнім макіяжем, який їй зробила, судячи з позначки на відео, молода візажистка. До слова, якщо подивитися на сторінку цієї дівчини, можна побачити, що вона робить макіяж різним зіркам, зокрема, співачці Наді Дорофєєвій.
Реакція мережі на відео Ксенії Мішиної
Побачивши новий допис української акторки, її підписники не змогли довго залишатися осторонь. Люди в коментарях почали висловлювати неоднозначну думку стосовно кадрів Ксенії Мішиної: одні почали писати компліменти, у той час як інші стали засуджувати акторку.
- Ось, хто повинен бути Miss Ukraine
- Вау!!!!! Просто космос!!! Які розкішні очі, губи, ну нереальна красота
- Контент просто зашкалює патріотизмом
- В Україні йде другий рік страшна війна, де ваша совість? Її немає і ніколи не було
- Дуже гарно, Ксеніє. Але трохи вже забагато. Забагато вашого тіла і більше нічого
- А в Україні війни немає... За два роки війни бачу лише напівголе її тіло у різних країнах! Але не бачу пориву за ЗСУ
Контент Ксенії Мішиної під час війни
Дивлячись на профіль української акторки в Instagram, можна побачити, що останнім часом жодного дописа стосовно війни в неї немає. На офіційній сторінці Ксенії Мішиної можна помітити лише яскраві і щасливі фото з відео на відпочинку або ж з фотосесій.
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