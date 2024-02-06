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Українці розкритикували Мішину за недоречний допис під час війни

6 лютого 2024 17:01
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко
Ксенія Мішина розлютила українців недоречним контентом під час війни
Українська акторка Ксенія Мішина на фотосесії. Фото: Instagram Ксенії Мішиної
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко

Молода акторка і ведуча розважального шоу "Я люблю Україну" Ксенія Мішина показала себе у розкішному вигляді. Українська телезірка похизувалася собою на камеру і викликала неоднозначну реакцію у людей, які на неї підписані.

Відповідне відео з’явилося на офіційній сторінці Ксенії Мішиної в Instagram.

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Нове відео Ксенії Мішиної

На своїй сторінці українська акторка продемонструвала, як вона собою задоволена. На відео Ксенія Мішина показала себе з яскравим макіяжем і в незвичайному вбранні, яке підкреслювало її струнку фігуру і гарні форми її тіла.

Акторка показала себе з вечірнім макіяжем, який їй зробила, судячи з позначки на відео, молода візажистка. До слова, якщо подивитися на сторінку цієї дівчини, можна побачити, що вона робить макіяж різним зіркам, зокрема, співачці Наді Дорофєєвій.

Публікація зі сторінки Ксенії Мішиної
Акторка Ксенія Мішина з яскравим макіяжем. Фото: скриншот з Instagram

Реакція мережі на відео Ксенії Мішиної

Побачивши новий допис української акторки, її підписники не змогли довго залишатися осторонь. Люди в коментарях почали висловлювати неоднозначну думку стосовно кадрів Ксенії Мішиної: одні почали писати компліменти, у той час як інші стали засуджувати акторку.

  • Ось, хто повинен бути Miss Ukraine
  • Вау!!!!! Просто космос!!! Які розкішні очі, губи, ну нереальна красота
  • Контент просто зашкалює патріотизмом
  • В Україні йде другий рік страшна війна, де ваша совість? Її немає і ніколи не було
  • Дуже гарно, Ксеніє. Але трохи вже забагато. Забагато вашого тіла і більше нічого
  • А в Україні війни немає... За два роки війни бачу лише напівголе її тіло у різних країнах! Але не бачу пориву за ЗСУ
Коментарі зі сторінки Ксенії Мішиної
Коментарі зі сторінки Ксенії Мішиної. Фото: скриншот з Instagram
Коментарі зі сторінки Ксенії Мішиної
Коментарі зі сторінки Ксенії Мішиної. Фото: скриншот з Instagram
Коментар зі сторінки Ксенії Мішиної
Коментар зі сторінки Ксенії Мішиної. Фото: скриншот з Instagram

Контент Ксенії Мішиної під час війни

Дивлячись на профіль української акторки в Instagram, можна побачити, що останнім часом жодного дописа стосовно війни в неї немає. На офіційній сторінці Ксенії Мішиної можна помітити лише яскраві і щасливі фото з відео на відпочинку або ж з фотосесій.

Сторінка Ксенії Мішиної
Офіційна сторінка Ксенії Мішиної. Фото: скриншот з Instagram

Нагадаємо, ми писали про те, що українська акторка Ксенія Мішина розповіла про неприємну ситуацію в аеропорті. 

Раніше ми розповідали про те, що акторка Ксенія Мішина показала, як вона засмагає біля моря за кордоном. 

Також ми повідомляли про те, що відома телезірка Ксенія Мішина потрапила у ДТП на Балі.

Ксенія Мішина
Холостячка
шоу-бізнес
"Я люблю Україну"

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