Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Super arrow В годовщину смерти Кузьмы Скрябина вышла обновленная версия одного из его хитов arrow

В годовщину смерти Кузьмы Скрябина вышла обновленная версия одного из его хитов

2 февраля 2024 21:43
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор
В годовщину смерти Кузьмы Скрябина вышла обновленная версия одного из его хитов
Певец, музыкант Андрей Кузьменко (Кузьма Скрябин). Фото: Instagram/skryabinband
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

2 февраля, в день памяти певца, телеведущего, лидера группы "Скрябін", Андрея Кузьменко во многих уголках Украины прошли концерты и встречи фанатов. В девятую годовщину смерти артиста создатели фильма "Я, "Победа" и Берлин" по мотивам одноименной повести Кузьмы Скрябина объявили о релизе одного из саундтреков фильма.

Об этом Новини.LIVE сообщил дистрибьютор B&H film distribution.

Читайте также:

Новая версия песни группы "Скрябін"

Хит "Місця щасливих людей", вышедший в альбоме "Радіо Любов" 2012 года, получил новое звучание. В авторском исполнении, но с новой аранжировкой, созданной специально для фильма с большой любовью и уважением.

"‎Я, "Победа" и Берлин" — история обычного парня, начинающего музыканта Кузьмы. За три дня до запланированного концерта он отправляется со своим другом Бардом в Берлин на старом автомобиле. Кузьма обещает своей девушке Барбаре вернуться домой на новом авто, а ребятам из группы успеть на выступление.

"Ярко помню ту поездку в Берлин и вспоминаю как была написана книга "Я, "Победа" и Берлин": как всегда — быстро, на одной ноте, на одном дыхании... Если вы хотите увидеть настоящих романтиков 1990-х этот фильм о них. Тонкий юмор, самоирония Кузьмы, непревзойденная игра молодых украинских актеров, песни Андрея в исполнении талантливых украинских певцов вдохновляют", — прокомментировала Светлана Бабийчук, жена Андрея Кузьменко.

Напомним, ранее мы писали, когда состоится премьера фильма по мотивам повести Скрябина. Также мы рассказывали, что Андрей Данилко впервые прокомментировал пожизненный запрет на въезд в ОАЭ.

кино
музыка
Андрей Кузьменко
песни
украинские звезды

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

07:04 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 февраля — полный список

26 января 2024
Новость с видео

07:04 Кого будут мобилизовать в ВСУ с 1 февраля только по добровольному согласию — список

28 января 2024

17:18 Экс-командир "Азова" Жорин отреагировал на заявления о присоединении Закарпатья к Венгрии

24 января 2024

15:01 Генерал ВСУ заявил о необходимости снижения мобилизационного возраста мужчин

26 января 2024

23:13 ВСУ ищут специалистов — какие профессии сейчас больше всего нужны

23 января 2024

06:30Mirage-2000D: Украина хочет получить самолет, сбивший F-16

21 января 2024

10:01 Деньги на карте и налоговый контроль — какая сумма может вызвать интерес

20 января 2024

05:38 Отсрочка из-за инвалидности родителей — украинцам указали на важный нюанс

24 января 2024

19:57 Мобилизация в феврале 2024 — кого из украинских работников могут забронировать

23 января 2024

09:55 Лунин летом присоединится к новому клубу — что известно о трансфере

Актуальное по теме