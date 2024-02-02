В годовщину смерти Кузьмы Скрябина вышла обновленная версия одного из его хитов

Певец, музыкант Андрей Кузьменко (Кузьма Скрябин). Фото: Instagram/skryabinband

2 февраля, в день памяти певца, телеведущего, лидера группы "Скрябін", Андрея Кузьменко во многих уголках Украины прошли концерты и встречи фанатов. В девятую годовщину смерти артиста создатели фильма "Я, "Победа" и Берлин" по мотивам одноименной повести Кузьмы Скрябина объявили о релизе одного из саундтреков фильма.

Об этом Новини.LIVE сообщил дистрибьютор B&H film distribution.

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Хит "Місця щасливих людей", вышедший в альбоме "Радіо Любов" 2012 года, получил новое звучание. В авторском исполнении, но с новой аранжировкой, созданной специально для фильма с большой любовью и уважением.

"‎Я, "Победа" и Берлин" — история обычного парня, начинающего музыканта Кузьмы. За три дня до запланированного концерта он отправляется со своим другом Бардом в Берлин на старом автомобиле. Кузьма обещает своей девушке Барбаре вернуться домой на новом авто, а ребятам из группы успеть на выступление.

"Ярко помню ту поездку в Берлин и вспоминаю как была написана книга "Я, "Победа" и Берлин": как всегда — быстро, на одной ноте, на одном дыхании... Если вы хотите увидеть настоящих романтиков 1990-х — этот фильм о них. Тонкий юмор, самоирония Кузьмы, непревзойденная игра молодых украинских актеров, песни Андрея в исполнении талантливых украинских певцов вдохновляют", — прокомментировала Светлана Бабийчук, жена Андрея Кузьменко.

Напомним, ранее мы писали, когда состоится премьера фильма по мотивам повести Скрябина. Также мы рассказывали, что Андрей Данилко впервые прокомментировал пожизненный запрет на въезд в ОАЭ.