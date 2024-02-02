В річницю смерті Кузьми Скрябіна вийшла оновлена версія одного з його хітів

Співак, музикант Андрій Кузьменко (Кузьма Скрябін). Фото: Instagram/skryabinband

Другого лютого, в день пам'яті співака, телеведучого, лідера гурту "Скрябін", Андрія Кузьменка в багатьох куточках України пройшли концерти та зустрічі фанів. В дев’яту річницю смерті артиста творці фільму "Я, "Побєда" і Берлін" за мотивами однойменної повісті Кузьми Скрябіна оголосили про реліз одного з саундтреків фільму.

Про це Новини.LIVE повідомив дистриб’ютор B&H film distribution.

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Хіт "Місця щасливих людей", яка вийшла в альбомі "Радіо Любов" 2012 року, отримала нове звучання. В авторському виконанні, але з новим аранжуванням, яке було створене спеціально для фільму з великою любов'ю та повагою.

"‎‎Я, "Побєда" і Берлін" — історія звичайного хлопця, музиканта-початківця Кузьми. За три дні до запланованого концерту він вирушає зі своїм другом Бардом до Берліна на старій автівці. Кузьма обіцяє своїй дівчині Барбарі повернутися додому на новому авто, а хлопцям з гурту встигнути на виступ.

"Яскраво пам'ятаю ту поїздку до Берліну і згадую як була написана книга "Я, "Побєда" і Берлін": як завжди — швидко, на одній ноті, на одному подиху… Якщо ви хочете побачити справжніх романтиків 1990-х — цей фільм про них. Тонкий гумор, самоіронія Кузьми, неперевершена гра молодих українських акторів, пісні Андрія у виконанні талановитих українських співаків надихають", — прокоментувала Світлана Бабійчук, дружина Андрія Кузьменка.

Нагадаємо, раніше ми писали, коли відбудеться прем'єра фільму за мотивами повісті Скрябіна. Також ми розповідали, що Андрій Данилко вперше прокоментував довічну заборону на в’їзд до ОАЕ.