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Тяжелобольная Екатерина Тишкевич рассказала, как проходит ее лечение

12 февраля 2024 12:47
677c7dcf-97c7-4c83-c121-758606e8d000 - Ростислав Савченко
Тяжелобольная Екатерина Тишкевич рассказала, как проходит ее лечение
Актриса Екатерина Тишкевич. Фото: instagram.com/kateryna__tyshkevych
677c7dcf-97c7-4c83-c121-758606e8d000 - Ростислав Савченко

Актриса Екатерина Тишкевич, недавно пережившая сепсис, кому и реанимацию, уже находится дома, но продолжает лечение. Теперь она практикует новые способы, консультируясь с американскими врачами.

Об этом рассказала в своем Instagram.

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Екатерина Тишкевич уже два года страдает сильными головными болями, которые не прекращаются. Девушка перепробовала многие методы, как медикаментозные, так и нетрадиционные, даже жила какое-то время на Бали, однако ничего не помогло.

 

Недавно актриса пережила сепсис из-за инфекции, которую ей внесли в больнице, когда ставили капельницу. Она впала в кому и попала в реанимацию. После того, как Тишкевич пришла в себя, некоторое время голова не болела, но позже боли возобновились.

Но 29-летняя девушка решила, что будет еще активнее бороться с болезнью. Сейчас она консультируется у врачей Техасского центра головных болей. Они заметили у нее проблемы с межпозвонковыми дисками и посоветовали носить на шее специальный бандаж.

 

Екатерина Тишкевич
Актриса Екатерина Тишкевич в бандаже. Скриншот со стор instagram.com/kateryna__tyshkevych

"Я сейчас сотрудничаю онлайн с Техасским центром головной боли. Носить бандаж рекомендовал Техасский центр головной боли. Исходя из вывода моей МРТ шеи, они видят там проблему в диске. Поэтому я сейчас выполняю специальные упражнения и придерживаюсь некоторых рекомендаций", - рассказала Катя в старости. в Instagram.

Несмотря на боли, Екатерина Тишкевич после больницы стала гораздо активнее в социальных сетях: публикует фотографии из новых фотосессий, рассказывает о жизни с мужем, о своем здоровье, часто улыбается.

Напомним, ранее мы писали, что Тишкевич рассказала, будет ли подавать в суд на врачей за их халатность. А еще мы рассказывали, почему она боится беременеть.

здоровье
болезнь
украинские звезды
актриса
Екатерина Тишкевич

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