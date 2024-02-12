Важкохвора Катерина Тишкевич розповіла, як проходить її лікування

Акторка Катерина Тишкевич. Фото: instagram.com/kateryna__tyshkevych

Акторка Катерина Тишкевич, яка нещодавно пережила сепсис, кому і реанімацію, вже знаходиться вдома але продовжує лікування. Тепер вона практикує нові способи, консультуючись з американськими лікарями.

Про це розповіла у своєму Instagram.

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Катерина Тишкевич вже два роки страждає на сильні головні болі, які не припиняються. Дівчина перепробувала багато методів, як медикаментозних, так і нетрадиційних, навіть жила якийсь час на Балі, проте нічого не допомогло.

Нещодавно акторка пережила сепсис через інфекцію, яку їй внесли у лікарні, коли ставили крапельницю. Вона впала у кому і потрапила у реанімацію. Після того, як Тишкевич прийшла до тями, якийсь час голова не боліла, та пізніше болі поновилися.

Але 29-річна дівчина вирішила, що ще активніше боротиметься з хворобою. Зараз вона консультується у лікарів Техаського центру головного болю. Вони помітили в неї проблеми з міжхребцевими дисками та порадили носити на шиї спеціальний бандаж.

Акторка Катерина Тишкевич у бандажі. Скриншот зі сторіс instagram.com/kateryna__tyshkevych

"Я зараз співпрацюю онлайн з Техаським центром головного болю. Носити бандаж рекомендував Техаський центр головного болю. Виходячи з висновку моєї МРТ шиї, вони бачать там проблему в диску. Тому я зараз виконую спеціальні вправи та дотримуюсь деяких рекомендацій", — розповіла Катя у сторіс в Instagram.

Попри болі, Катерина Тишкевич після лікарні стала набагато активнішою у соціальних мережах: публікує світлини з нових фотосесій, розповідає про життя з чоловіком, своє здоров'я, часто посміхається.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Тишкевич розповіла, чи подаватиме у суд на лікарів за їхню недбалість. А ще ми розповідали, чому вона боїться вагітніти.