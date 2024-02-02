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Ведущий телемарафона сообщил, что вступил в ряды ВСУ

2 февраля 2024 22:49
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор
Ведущий телемарафона сообщил, что вступил в ряды ВСУ
Телеведущий Орест Дрималовский. Фото: СТБ
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Телеведущий Орест Дрималовский сообщил в эфире национального телемарафона "Єдині новини", что вступил в ряды ВСУ и идет защищать Родину. Журналист прокомментировал свое решение.

Об этом сообщает телеканал "СТБ", на котором работает Дрималовский.

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По словам журналиста, он был морально готов к повестке, и как только она пришла — поехал во Львов. Именно там Орест стоит на учете. Дрималовский прошел все этапы перед мобилизацией.

Ведущий говорит, что не может представить свою жизнь в эмиграции и видит будущее только в Украине. Он хочет, чтобы здесь была его семья и будущие дети. Орест подчеркивает, что пойти в армию во время полномасштабной войны — это обязанность каждого мужчины

"Я благодарен каждому мужчине и каждой женщине, которые выполняют задачи в Силах Обороны. Они держат государство на своих плечах. И многие нуждаются если не в замене, то хотя бы в отдыхе. Они тоже хотят побыть с семьями, увидеть, как их дети идут в школу, тоже хотят выпить кофе в уютном кафе и съездить в Карпаты покататься на лыжах", — прокомментировал свое решение Орест.

Дрималовский готовился к мобилизации не только морально. Он проходил курсы по медицинской помощи и огневую подготовку. По словам Ореста, у него много друзей и коллег, которые уже в армии. Также служат его двоюродные братья

"Не могут одни жить свою лучшую жизнь, а другие, за эту красивую жизнь, страдать. Вопрос мобилизации — это вопрос справедливости", — подытожил телеведущий.

Напомним, ранее мы писали, что экс-командир полка "Азов" отреагировал на мобилизацию ведущего телемарафона. Также мы рассказывали, что Сергей Притула устроил Леси Никитюк трогательный сюрприз на съемочной площадке.

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