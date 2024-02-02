Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Super arrow Ведучий телемарафону повідомив, що вступив до лав ЗСУ arrow

Ведучий телемарафону повідомив, що вступив до лав ЗСУ

2 лютого 2024 22:49
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор
Ведучий телемарафону повідомив, що вступив до лав ЗСУ
Телеведучий Орест Дрималовський. Фото: СТБ
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Телеведучий Орест Дрималовський повідомив в ефірі національного телемарафону "Єдині новини", що вступив до лав ЗСУ та йде захищати Батьківщину. Журналіст прокоментував своє рішення.

Про це повідомляє телеканал "СТБ", на якому працює Дрималовський. 

Читайте також:

Мобілізація телеведучого Ореста Дрималовського

За словами журналіста він був морально готовий до повістки, і щойно вона надійшла — поїхав до Львова. Саме там Орест стоїть на обліку. Дрималовський пройшов усі етапи перед мобілізацією.

Ведучий говорить, що не може уявити своє життя в еміграції та бачить майбутнє лише в Україні. Він хоче, щоб тут була його родина та майбутні діти. Орест наголошує, що піти у військо під час повномасштабної війни — це обов’язок кожного чоловіка

"Я вдячний кожному чоловікові й кожній жінці, які виконують завдання у Силах Оборони. Вони тримають державу на своїх плечах. І багато з них потребують якщо не заміни, то хоча б відпочинку. Вони теж хочуть побути з родинами, побачити, як їхні діти йдуть в школу, теж хочуть випити каву у затишній кав’ярні й з’їздити на в Карпати покататися на лижах", — прокоментував своє рішення Орест. 

Дрималовський готувався до мобілізації не тільки морально. Він проходив курси з домедичної допомоги та вогневу підготовку. За словами Ореста, він має багато друзів і колег, які вже у війську. Також служать його двоюрідні брати

"Не можуть одні жити своє найкраще життя, а інші, за це красиве життя, страждати. Питання мобілізації — це питання справедливості", — підсумував телеведучий.

Нагадаємо, раніше ми писали, що екскомандир полку "Азов" відреагував на мобілізацію ведучого телемарафону. Також ми розповідали, що Сергій Притула влаштував Лесі Нікітюк зворушливий сюрприз на знімальному майданчику.

ЗСУ
журналісти
телебачення
телемарафон
українські зірки

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

07:04 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 лютого — повний список

26 січня 2024
Новина з відео

07:04 Кого мобілізуватимуть до ЗСУ з 1 лютого лише за добровільною згодою — список

28 січня 2024

17:18 Екскомандир "Азову" Жорін відреагував на заяви щодо приєднання Закарпаття до Угорщини

24 січня 2024

15:01 Генерал ЗСУ заявив про необхідність зниження мобілізаційного віку чоловіків

26 січня 2024

23:13 ЗСУ шукають спеціалістів — які професії зараз найбільше потрібні

23 січня 2024

06:30Mirage-2000D: Україна хоче отримати літак, який збив F-16

21 січня 2024

10:01 Гроші на картці та податковий контроль — яка сума може викликати інтерес

20 січня 2024

05:38 Відстрочка через інвалідність батьків — українцям вказали на важливий нюанс

24 січня 2024

19:57 Мобілізація у лютому 2024 — кого з українських працівників можуть забронювати

23 січня 2024

09:55 Лунін влітку приєднається до нового клубу — що відомо про трансфер

Актуальне по темі