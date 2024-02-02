Ведучий телемарафону повідомив, що вступив до лав ЗСУ
Телеведучий Орест Дрималовський повідомив в ефірі національного телемарафону "Єдині новини", що вступив до лав ЗСУ та йде захищати Батьківщину. Журналіст прокоментував своє рішення.
Про це повідомляє телеканал "СТБ", на якому працює Дрималовський.
Мобілізація телеведучого Ореста Дрималовського
За словами журналіста він був морально готовий до повістки, і щойно вона надійшла — поїхав до Львова. Саме там Орест стоїть на обліку. Дрималовський пройшов усі етапи перед мобілізацією.
Ведучий говорить, що не може уявити своє життя в еміграції та бачить майбутнє лише в Україні. Він хоче, щоб тут була його родина та майбутні діти. Орест наголошує, що піти у військо під час повномасштабної війни — це обов’язок кожного чоловіка
"Я вдячний кожному чоловікові й кожній жінці, які виконують завдання у Силах Оборони. Вони тримають державу на своїх плечах. І багато з них потребують якщо не заміни, то хоча б відпочинку. Вони теж хочуть побути з родинами, побачити, як їхні діти йдуть в школу, теж хочуть випити каву у затишній кав’ярні й з’їздити на в Карпати покататися на лижах", — прокоментував своє рішення Орест.
Дрималовський готувався до мобілізації не тільки морально. Він проходив курси з домедичної допомоги та вогневу підготовку. За словами Ореста, він має багато друзів і колег, які вже у війську. Також служать його двоюрідні брати
"Не можуть одні жити своє найкраще життя, а інші, за це красиве життя, страждати. Питання мобілізації — це питання справедливості", — підсумував телеведучий.
Нагадаємо, раніше ми писали, що екскомандир полку "Азов" відреагував на мобілізацію ведучого телемарафону. Також ми розповідали, що Сергій Притула влаштував Лесі Нікітюк зворушливий сюрприз на знімальному майданчику.
Читайте Новини.LIVE!