Ведучий телемарафону повідомив, що вступив до лав ЗСУ

Телеведучий Орест Дрималовський. Фото: СТБ

Телеведучий Орест Дрималовський повідомив в ефірі національного телемарафону "Єдині новини", що вступив до лав ЗСУ та йде захищати Батьківщину. Журналіст прокоментував своє рішення.

Про це повідомляє телеканал "СТБ", на якому працює Дрималовський.

Читайте також:

Мобілізація телеведучого Ореста Дрималовського

За словами журналіста він був морально готовий до повістки, і щойно вона надійшла — поїхав до Львова. Саме там Орест стоїть на обліку. Дрималовський пройшов усі етапи перед мобілізацією.

Ведучий говорить, що не може уявити своє життя в еміграції та бачить майбутнє лише в Україні. Він хоче, щоб тут була його родина та майбутні діти. Орест наголошує, що піти у військо під час повномасштабної війни — це обов’язок кожного чоловіка

"Я вдячний кожному чоловікові й кожній жінці, які виконують завдання у Силах Оборони. Вони тримають державу на своїх плечах. І багато з них потребують якщо не заміни, то хоча б відпочинку. Вони теж хочуть побути з родинами, побачити, як їхні діти йдуть в школу, теж хочуть випити каву у затишній кав’ярні й з’їздити на в Карпати покататися на лижах", — прокоментував своє рішення Орест.

Дрималовський готувався до мобілізації не тільки морально. Він проходив курси з домедичної допомоги та вогневу підготовку. За словами Ореста, він має багато друзів і колег, які вже у війську. Також служать його двоюрідні брати

"Не можуть одні жити своє найкраще життя, а інші, за це красиве життя, страждати. Питання мобілізації — це питання справедливості", — підсумував телеведучий.

Нагадаємо, раніше ми писали, що екскомандир полку "Азов" відреагував на мобілізацію ведучого телемарафону. Також ми розповідали, що Сергій Притула влаштував Лесі Нікітюк зворушливий сюрприз на знімальному майданчику.