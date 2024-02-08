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От Опры до Майли Сайрус — на обложке VOGUE появилось сразу 40 легендарных женщин

8 февраля 2024 21:27
677c7dcf-97c7-4c83-c121-758606e8d000 - Ростислав Савченко
От Опры до Майли Сайрус – на обложке VOGUE появилось сразу 40 легендарных женщин
Обложка Vogue за март 2024 года. Фото: instagram.com/britishvogue
677c7dcf-97c7-4c83-c121-758606e8d000 - Ростислав Савченко

Сразу 40 легендарных представительниц шоу-бизнеса оказались на 76-й обложке британского Vogue. Таким эксклюзивом редактор издания Эдвард Эннинфул решил завершить свою работу на этом посту.

Об этом пишут на официальной странице Vogue в Instagram.

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Собрал 40 известных женщин в одном месте

Среди героинь свежей обложки британского Vogue супермодели, актрисы, спортсменки, дизайнеры и певицы.

 

Собрать 40 легендарных женщин было идеей уходящего с поста главного редактора издания Эдварда Эннинфула, ведь ему предложили повышение. 51-летний Эннинфул теперь будет глобальным креативным и культурным советником Condé Nast для Vogue.

 

Он работал шесть с половиной лет главным редактором и за это время разместил 153 звезд на обложках, включая 40 легендарных женщин, сфотографированных вместе в Нью-Йорке для последнего для Эннинфула выпуска за март 2024 года. Никто из звезд ему не отказал, и все легенды собрались в одном месте для съемки.

 

"Объединенные величием, целеустремленностью мегазвезды собрались для фотосессии, которая бывает раз в жизни. Когда зародилась первоначальная идея создания обложки, был только один вопрос: действительно ли 40 самых востребованных и успешных женщин на земле дойдут до одной студии на Манхэттене в один день в декабре, чтобы сделать одно фото вместе? Спойлер: они пришли... Ибо кто еще мог бы собрать 40 величайших талантов из моды, Голливуда и т.д. в одной комнате для демонстрации единства, кроме Эдварда?" — говорится в публикации.

 

Среди легенд на фото можно увидеть Серену Уильямс, Синди Кроуфорд с дочерью Каей Гербер, Кейт Мосс с дочерью Лилой, Сальму Хайек, Опру Уинфри, Майли Сайрус, Викторию Бекхэм, Линду Евангелисту, Джейн Фонду, Кару Делевинь и Наоми Кэмпбел. Это фото 100% войдет в историю!

Напомним, мама Илона Маска в перьях украсила обложку глянца.

Также мы писали, что длинноволосая невеста Роналду украсила обложку Vogue.

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