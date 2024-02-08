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Від Опри до Майлі Сайрус — на обкладинці VOGUE з'явилося одразу 40 легендарних жінок

8 лютого 2024 21:27
677c7dcf-97c7-4c83-c121-758606e8d000 - Ростислав Савченко
Від Опри до Майлі Сайрус — на обкладинці VOGUE з'явилося одразу 40 легендарних жінок
Обкладинка Vogue за березень 2024. Фото: instagram.com/britishvogue
677c7dcf-97c7-4c83-c121-758606e8d000 - Ростислав Савченко

Одразу 40 легендарних представниць шоу-бізнесу опинилися на 76-й обкладинці британського Vogue. Таким ексклюзивом редактор видання Едвард Еннінфул вирішив завершити свою роботу на цій посаді. 

Про це пишуть на офіційній сторінці Vogue в Instagram. 

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Зібрав 40 відомих жінок в одному місці

Серед героїнь свіжої обкладинки британського Vogue супермоделі, актриси, спортсменки, дизайнерки і співачки.

 

Зібрати 40 легендарних жінок було ідеєю головного редактора видання Едварда Еннінфула, який йде з цієї посади, адже йому запропонували підвищення. 51-річний Еннінфул відтепер буде глобальним креативним та культурним радником Condé Nast для Vogue.

 

Він працював шість з половиною років головним редактором і за цей час розмістив 153 зірок на обкладинках, включаючи 40 легендарних жінок, які були сфотографовані разом у Нью-Йорку для останнього для Еннінфула випуску за березень 2024 року. Ніхто з зірок йому не відмовив, і всі легенди зібралися в одному місці для зйомки. 

 

"Об’єднані величчю, цілеспрямованістю мегазірки зібралися для фотосесії, яка буває раз у житті. Коли зародилася початкова ідея створення обкладинки, було лише одне питання: чи справді 40 найбільш затребуваних і успішних жінок на землі дійдуть до однієї студії на Мангеттені в один день у грудні, щоб зробити одне фото разом? Спойлер: вони прийшли... Бо хто ще міг би зібрати 40 найбільших талантів з моди, Голлівуду тощо в одній кімнаті для демонстрації єдності, крім Едварда?" — йдеться у дописі.

 

Серед легенд на фото можна побачити Серену Вільямс, Сінді Кроуфорд із дочкою Каєю Гербер, Кейт Мосс із дочкою Лілою, Сальму Хаєк, Опру Вінфрі, Майлі Сайрус, Вікторію Бекхем, Лінду Євангелісту, Джейн Фонду, Кару Делевінь, Наомі Кемпбелл, Дуа Ліпу та інших. Це фото 100-відсотково увійде в історію!

Нагадаємо, мама Ілона Маска у пір'ї прикрасила обкладинку глянцю. 

Також ми писали, що довгокоса наречена Роналду прикрасила обкладинку Vogue

жінки
Голлівуд
модель
закордонні зірки
Vogue
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акторка

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