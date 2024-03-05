Блогер Таня Самбурская попала в ДТП — кадры с места происшествия

Украинский блогер Таня Самбурская возле своего автомобиля. Фото: Instagram Тани Самбурской

Известный украинский блогер Таня Самбурская неожиданно попала в ДТП. Молодая девушка поделилась кадрами с места происшествия и рассказала небольшие подробности, касающиеся пострадавших, повреждения ее автомобиля и эмоционального состояния после аварии.

Соответствующими кадрами Таня Самбурская поделилась в разделе Stories на своей странице в Instagram.

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Таня Самбурская попала в ДТП

Молодой Instagram-блогер рассказала, что она попала в ДТП, причем, на своем автомобиле, который она приобрела в прошлом году. Девушка поделилась кадрами с места происшествия, где можно увидеть, как у ее машины улетело колесо.

Как говорит сама Самбурская, к счастью, никто в аварии не пострадал и все обошлось без травм. Однако, сама Таня призналась, что до сих пор шокирована тем, что с ней произошло, поэтому всех подробностей она не может пока раскрыть. Впрочем, блогер говорит, что ее жизнь спасла именно ее машина, на которой она, собственно, и попала в ДТП.

"Я попала в аварию. Пострадала только моя машина, больше не было участников ДТП, к счастью. Эмоциональное состояние не очень, поэтому вернусь, когда буду в норме. Со мной все хорошо, даже синяков нет... Просто сильный шок. Машина большая, крепкая, уберегла нас", — призналась украинский блогер-миллионник.

Кадр с места ДТП Тани Самбурской. Фото: скриншот со Stories в Instagram

Таня Самбурская о своем состоянии после ДТП. Фото: скриншот со Stories в Instagram

К тому же, Самбурская поблагодарила девушку, которая на нее подписана, за то, что она помогла ей тогда. Также она поблагодарила сотрудников правоохранительной службы и отца, который помог ей забрать автомобиль с места ДТП.

"Отдельное спасибо подписчице, которая остановилась и спросила, нужна ли помощь. Спасибо чутким полицейским. Кто-то звонил по телефону, кто-то приехал. Спасибо папе за его заботливое сердце, помог с эвакуацией машины!", — также рассказала Таня Самбурская.

Обращение Тани Самбурской к публике. Фото: скриншот со Stories в Instagram

Что известно о Тане Самбурской

Таня Самбурская — это молодой украинский блогер из Ивано-Франковска, которая имеет более одного миллиона подписчиков в Instagram. Девушка не только успешно ведет свою официальную страницу в соцсети, но и имеет собственный бизнес, ведь в 18-летнем возрасте она открыла свой салон красоты.

Блогер Таня Самбурская на фотосессии. Фото: Instagram Тани Самбурской

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