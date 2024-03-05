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Відома українська блогерка потрапила у ДТП — подробиці

5 березня 2024 11:24
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко
Блогерка Таня Самбурська потрапила у ДТП — кадри з місця події
Українська блогерка Таня Самбурська біля свого автомобіля. Фото: Instagram Тані Самбурської
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко

Відома українська блогерка Таня Самбурська неочікувано потрапила у ДТП. Молода дівчина поділилася кадрами з місця події і розповіла невеликі подробиці, які стосуються постраждалих, пошкодження її автомобілю і емоційного стану після аварії.

Відповідними кадрами Таня Самбурська поділилася в розділі Stories на своїй сторінці в Instagram.

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Таня Самбурська потрапила у ДТП

Молода Instagram-блогерка розповіла, що вона потрапила в ДТП, причому, на своєму автомобілі, який вона придбала минулого року. Дівчина поділилася кадрами з місця події, де можна побачити, як в її машини відлетіло колесо. 

Як каже сама Самбурська, на щастя, ніхто в аварії не постраждав і все обійшлося без травм. Проте, сама Таня зізналася, що досі шокована тим, що з нею сталося, тому всіх подробиць вона не може поки розкрити. Втім, блогерка каже, що її життя врятувала саме її машина, на якій вона, власне, і потрапила у ДТП.

"Я потрапила в аварію. Постраждала тільки моя машина, більше не було учасників ДТП, на щастя. Емоційний стан не дуже, тому повернусь, коли буду в нормі. Зі мною все добре, навіть синців нема... Просто сильний шок. Машина велика, міцна, вберегла нас", — зізналася українська блогерка-мільйонниця.

Stories зі сторінки Тані Самбурської
Кадр з місця ДТП Тані Самбурської. Фото: скриншот зі Stories в Instagram
Stories зі сторінки Тані Самбурської
Таня Самбурська про свій стан після ДТП. Фото: скриншот зі Stories в Instagram

До того ж, Самбурська подякувала дівчині, яка на неї підписана, за те, що вона допомогла їй тоді. Також вона подякувала співробітникам правоохоронної служби і татові, який допоміг їй забрати автомобіль з місця ДТП.

"Окремо дякую підписниці, яка зупинилась та запитала чи потрібна допомога. Дякую чуйним поліцейським. Хтось телефонував, хтось приїхав. Дякую татові за його турботливе серце, допоміг з евакуацією машини!", — також розповіла Таня Самбурська.

Stories зі сторінки Тані Самбурської
Звернення Тані Самбурської до публіки. Фото: скриншот зі Stories в Instagram

Що відомо про Таню Самбурську

Таня Самбурська — це молода українська блогерка з Івано-Франківська, яка має понад один мільйон підписників у Instagram. Дівчина не тільки успішно веде свою офіційну сторінку в соцмережі, а ще й має власний бізнес, адже у 18-річному віці вона відкрила свій салон краси.

Таня Самбурская
Блогерка Таня Самбурська на фотосесії. Фото: Instagram Тані Самбурської

Нагадаємо, ми писали про те, що відомий український блогер Олег Машуковський розвіяв чутки про весілля зі своїм хлопцем. 

Раніше ми розповідали про те, що українська блогерка Саша Бо похрестила свою новонароджену доньку. 

Також ми повідомляли про те, що відома блогерка Verba публічно осоромилася через свої знання.

ДТП
блогери
шоу-бізнес
Таня Самбурська

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