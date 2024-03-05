Блогерка Таня Самбурська потрапила у ДТП — кадри з місця події

Українська блогерка Таня Самбурська біля свого автомобіля. Фото: Instagram Тані Самбурської

Відома українська блогерка Таня Самбурська неочікувано потрапила у ДТП. Молода дівчина поділилася кадрами з місця події і розповіла невеликі подробиці, які стосуються постраждалих, пошкодження її автомобілю і емоційного стану після аварії.

Відповідними кадрами Таня Самбурська поділилася в розділі Stories на своїй сторінці в Instagram.

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Таня Самбурська потрапила у ДТП

Молода Instagram-блогерка розповіла, що вона потрапила в ДТП, причому, на своєму автомобілі, який вона придбала минулого року. Дівчина поділилася кадрами з місця події, де можна побачити, як в її машини відлетіло колесо.

Як каже сама Самбурська, на щастя, ніхто в аварії не постраждав і все обійшлося без травм. Проте, сама Таня зізналася, що досі шокована тим, що з нею сталося, тому всіх подробиць вона не може поки розкрити. Втім, блогерка каже, що її життя врятувала саме її машина, на якій вона, власне, і потрапила у ДТП.

"Я потрапила в аварію. Постраждала тільки моя машина, більше не було учасників ДТП, на щастя. Емоційний стан не дуже, тому повернусь, коли буду в нормі. Зі мною все добре, навіть синців нема... Просто сильний шок. Машина велика, міцна, вберегла нас", — зізналася українська блогерка-мільйонниця.

Кадр з місця ДТП Тані Самбурської. Фото: скриншот зі Stories в Instagram

Таня Самбурська про свій стан після ДТП. Фото: скриншот зі Stories в Instagram

До того ж, Самбурська подякувала дівчині, яка на неї підписана, за те, що вона допомогла їй тоді. Також вона подякувала співробітникам правоохоронної служби і татові, який допоміг їй забрати автомобіль з місця ДТП.

"Окремо дякую підписниці, яка зупинилась та запитала чи потрібна допомога. Дякую чуйним поліцейським. Хтось телефонував, хтось приїхав. Дякую татові за його турботливе серце, допоміг з евакуацією машини!", — також розповіла Таня Самбурська.

Звернення Тані Самбурської до публіки. Фото: скриншот зі Stories в Instagram

Що відомо про Таню Самбурську

Таня Самбурська — це молода українська блогерка з Івано-Франківська, яка має понад один мільйон підписників у Instagram. Дівчина не тільки успішно веде свою офіційну сторінку в соцмережі, а ще й має власний бізнес, адже у 18-річному віці вона відкрила свій салон краси.

Блогерка Таня Самбурська на фотосесії. Фото: Instagram Тані Самбурської

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