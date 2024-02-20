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Известный турецкий актер "переобулся" и улетел в Москву

20 февраля 2024 21:22
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская
Известный турецкий актер "переобулся" и улетел в Москву
Турецкий актер Бурак Озчивит. Фото: instagram.com/burakozcivit/
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская

Звезда сериала "Великий век" Бурак Озчивит прилетел в Москву. Он в 2014 году поддерживал Украину, однако изменил свое мнение.

О его прилете написали РосСМИ.

Бурак Озчивит "переобулся" ради больших российских денег

Известный актер Бурак Озчивит, которого считают секс-символом и любили в Украине, изменил свою позицию по отношению к России. Артист прилетел в Москву, чтобы поучаствовать в двух двух концертах под названием "Музыка турецких сериалов". Радостный актер даже выложил фото из самолета.

Сторез Бурака Озчивита
Сториз Бурака Озчивита. Фото: instagram.com/burakozcivit/

Российские СМИ показали, как встречали актера в московской гостинице. Хор спел ему советскую песню "Смуглянка", угощали хлебом-солью и налили рюмку водки.

Свекла Озчивит в Москве. Фото: РосСМИ
Бурак Озчивит в Москве. Фото: РосСМИ

Известно, что на его концерты уже раскупили все билеты, стоимость которых составляла до 20 тысяч гривен. Актер также уже запостал сториз с начала концерта, где на большом экране изображена его фотография.

Сторез Бурака Озчивита. Фото: instagram.com/burakozcivit/
Сториз Бурака Озчивита. Фото: instagram.com/burakozcivit/

Что не так с приездом Озчивита в Москву?

Актер Бурак Озчивит своим приездом в Москву сознательно или подсознательно поддерживает российскую агрессию, осужденную тысячами известных людей во всем мире.

Хотя в 2014 году он был иного мнения. Он тогда дал интервью украинской телеведущей Екатерине Осадчей. Артист признался, что любит Киев, делился воспоминаниями о своих визитах в столицу и даже заговорил по-украински.

В этом же выпуске Осадчая спросила, как актер относится к российской агрессии, оккупации Крыма и попросила поддержать украинцев.

"Мир чрезвычайно важен. Мы должны делиться хорошим. Быть братьями, быть друг с другом. Даст Бог, скоро мы получим хорошие новости из Украины... Сейчас мне интересно посетить Украину. Как будет возможность, это одно из первых мест, куда бы я хотел съездить", — сказал Озчивит.

Сейчас, вероятно, он изменил свое мнение, ведь вместо Украины посетил столицу страна-агрессора.

Ранее киношная "Роксолана" устроила праздник дочери в стиле россиян.

Также она снялась для обложки российского журнальчика.

Турция
война
украинцы
актеры
Бурак Озчивит
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