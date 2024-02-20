Відомий турецький актор "перевзувся" і полетів у Москву
Зірка серіалу "Величне століття" Бурак Озчівіт прилетів у Москву. Він у 2014 році підтримував Україну, проте змінив свою думку.
Про його приліт написали РосЗМІ.
Бурак Озчівіт "перевзувся" заради великих російських грошей
Відомий актор Бурак Озчівіт, якого вважають секс-символом і любили в Україні, змінив свою позицію щодо Росії. Артист прилетів до Москви, щоб взяти участь у двох двох концертах під назвою "Музика турецьких серіалів". Радісний актор навіть виклав фото з літака.
Російські ЗМІ показали, як зустрічали актора в московському готелі. Хор заспівав йому радянську пісню" Смуглянка", пригощали хлібом-сіллю і налили чарку горілки.
Відомо, що на його концерти вже розкупили всі квитки, вартість яких була до 20 тисяч гривень. Актор також вже запостив сторіз з початку концерту, де на великому екрані зображена його світлина.
Що не так з приїздом Озчівіта у Москву?
Актор Бурак Озчівіт своїм приїздом у Москву свідомо чи підсвідомо підтримує російську агресію, яку засудили тисячі відомих людей в усьому світі.
Хоча у 2014 році він був іншої думки. Він дав інтерв'ю українській телеведучій Катерині Осадчій. Артист зізнався, що любить Київ, ділився спогодами про свої візити до столиці і навіть заговорив українською.
У цьому ж випуску Осадча запитала, як актор ставиться до російської агресії, окупації Криму і попросила підтримати українців.
"Мир надзвичайно важливий. Ми повинні ділитися хорошим. Бути братами, бути одне з одним. Дасть Бог, скоро ми отримаємо хороші новини з України... Зараз мені цікаво відвідати Україну. Як буде нагода, це одне з перших місць, куди б я хотів зʼїздити", — тоді сказав Озчівіт.
Зараз ймовірно він змінив свою думку, адже замість України відвідав столицю країна-агресора.
Раніше кіношна "Роксолана" влаштувала свято доньці у стилі росіян.
Також вона знялася для обкладинки російського журналу.
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