Відомий турецький актор "перевзувся" і полетів у Москву

Турецький актор Бурак Озчівіт. Фото: instagram.com/burakozcivit/

Зірка серіалу "Величне століття" Бурак Озчівіт прилетів у Москву. Він у 2014 році підтримував Україну, проте змінив свою думку.

Про його приліт написали РосЗМІ.

Бурак Озчівіт "перевзувся" заради великих російських грошей

Відомий актор Бурак Озчівіт, якого вважають секс-символом і любили в Україні, змінив свою позицію щодо Росії. Артист прилетів до Москви, щоб взяти участь у двох двох концертах під назвою "Музика турецьких серіалів". Радісний актор навіть виклав фото з літака.

Сторіз Бурака Озчівіта. Фото: instagram.com/burakozcivit/

Російські ЗМІ показали, як зустрічали актора в московському готелі. Хор заспівав йому радянську пісню" Смуглянка", пригощали хлібом-сіллю і налили чарку горілки.

Бурак Озчівіт у Москві. Фото: РосЗМІ

Відомо, що на його концерти вже розкупили всі квитки, вартість яких була до 20 тисяч гривень. Актор також вже запостив сторіз з початку концерту, де на великому екрані зображена його світлина.

Сторіз Бурака Озчівіта. Фото: instagram.com/burakozcivit/

Що не так з приїздом Озчівіта у Москву?

Актор Бурак Озчівіт своїм приїздом у Москву свідомо чи підсвідомо підтримує російську агресію, яку засудили тисячі відомих людей в усьому світі.

Хоча у 2014 році він був іншої думки. Він дав інтерв'ю українській телеведучій Катерині Осадчій. Артист зізнався, що любить Київ, ділився спогодами про свої візити до столиці і навіть заговорив українською.

У цьому ж випуску Осадча запитала, як актор ставиться до російської агресії, окупації Криму і попросила підтримати українців.

"Мир надзвичайно важливий. Ми повинні ділитися хорошим. Бути братами, бути одне з одним. Дасть Бог, скоро ми отримаємо хороші новини з України... Зараз мені цікаво відвідати Україну. Як буде нагода, це одне з перших місць, куди б я хотів зʼїздити", — тоді сказав Озчівіт.

Зараз ймовірно він змінив свою думку, адже замість України відвідав столицю країна-агресора.

Раніше кіношна "Роксолана" влаштувала свято доньці у стилі росіян.

Також вона знялася для обкладинки російського журналу.