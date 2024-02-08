Военный с позывным "Терен", потерявший две ноги на войне, запустил собственное тревел-шоу

Маша Ефросинина и Александр Будько. Фото: стоп-кадр тизеру шоу "Отвал ног или all инклюзив"

Военный Александр Будько запустил тревел-шоу "Отвал ног или all инклюзив". Он захотел вместе с медиа-персонани проверить Украину на инклюзивность.

Тизер первого выпуска вышел на YouTube.

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Военный Александр Будько с позывным "Терен" получил во время выполнения боевого задания тяжелые ранения. Ему ампутировали обе ноги. Мужчина прошел протезирование и продолжает активную жизнь.

Александр Будько и Влад "Одной правой". Фото: стоп-кадр тизеру шоу "Отвал ног или all инклюзив"

"Терен" решил проверить украинские туристические места на инклюзивность, поэтому запустил собственное тревел-шоу. Александр назвал его иронически "Отвал ног или all инклюзив".

"Я Александр Терен. Что вам надо обо мне знать? Я протезированный военный и у меня нет ног. Может ли это стать препятствием, чтобы путешествовать по стране? Куда я доберусь? Что смогу увидеть? Что попробовать? Это интересный вопрос. И все время с мной будут мои медийные друзья. Им не будет сладко", — обещает в тизере военный.

Александр Будько. Фото: стоп-кадр тизеру шоу "Отвал ног или all инклюзив"

"Терен" проверит вместе с известными украинцами города на инклюзивность, даже посадит звезд в инвалидную коляску. В шоу с военным снялись Маша Ефросинина, Владимир Дантес, Вася Байдак, Саша Зарицкая из группы KAZKA и Владислав Хильченко ("Одним правом").

Первый выпуск шоу выйдет уже 13 февраля.

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