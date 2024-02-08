Військовий з позивним "Терен", який втратив дві ноги на війні, запустив власне тревел-шоу

Маша Єфросиніна і Олександр Будько. Фото: стоп-кадр тизеру шоу "Відвал ніг або all інклюзив"

Військовий Олександр Будько запустив власне тревел-шоу "Відвал ніг або all інклюзив". Він захотів разом з медійними особами перевірити Україну на інклюзивність.

Тизер першого випуску вийшов на YouTube.

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Військовий Олександр Будько з позивним "Терен" отримав під час виконання бойового завдання важкі поранення. Йому ампутували обидві ноги. Чоловік пройшов протезування і продовжує активне життя.

Олександр Будько і Влад "Однією правою". Фото: стоп-кадр тизеру шоу "Відвал ніг або all інклюзив"

"Терен" вирішив перевірити українські туристичні місця на інклюзивність, тому запустив власне тревел-шоу. Олександр назвав його іронічно — "Відвал ніг або all інклюзив".

"Я Олександр Терен. Що вам треба про мене знати? Я протезований військовий і у мене немає ніг. Чи може це стати перешкодою, щоб мандрувати країною? Куди я доберусь? Що зможу побачити? Що спробувати? Оце цікаве питання. І весь час зі мною будуть мої медійні друзі. Їм не буде солодко", — обіцяє в тизері військовий.

Олександр Будько. Фото: стоп-кадр тизеру шоу "Відвал ніг або all інклюзив"

"Терен" перевірить разом з відомими українцями міста на інклюзивність, навіть посадить зірок у інвалідний візок. У шоу з військовим знялись Маша Єфросиніна, Володимир Дантес, Вася Байдак, Саша Заріцька із гурту KAZKA і Владислав Хильченко ("Однією правою").

Перший випуск шоу вийде вже 13 лютого.

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