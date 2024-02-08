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Військовий з позивним "Терен", який втратив дві ноги на війні, запустив власне тревел-шоу

8 лютого 2024 14:13
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор
Військовий з позивним "Терен", який втратив дві ноги на війні, запустив власне тревел-шоу
Маша Єфросиніна і Олександр Будько. Фото: стоп-кадр тизеру шоу "Відвал ніг або all інклюзив"
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор

Військовий Олександр Будько запустив власне тревел-шоу "Відвал ніг або all інклюзив". Він захотів разом з медійними особами перевірити Україну на інклюзивність.

Тизер першого випуску вийшов на YouTube.

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"Терен" створив шоу "Відвал ніг або all інклюзив"

Військовий Олександр Будько з позивним "Терен" отримав під час виконання бойового завдання важкі поранення. Йому ампутували обидві ноги. Чоловік пройшов протезування і продовжує активне життя.

Олександр Будько і Влад "Однією правою". Фото: стоп-кадр тизеру шоу "Відвал ніг або all інклюзив"
Олександр Будько і Влад "Однією правою". Фото: стоп-кадр тизеру шоу "Відвал ніг або all інклюзив"

"Терен" вирішив перевірити українські туристичні місця на інклюзивність, тому запустив власне тревел-шоу. Олександр назвав його іронічно — "Відвал ніг або all інклюзив". 

"Я Олександр Терен. Що вам треба про мене знати? Я протезований військовий і у мене немає ніг. Чи може це стати перешкодою, щоб мандрувати країною? Куди я доберусь? Що зможу побачити? Що спробувати? Оце цікаве питання. І весь час зі мною будуть мої медійні друзі. Їм не буде солодко", — обіцяє в тизері військовий.

Олександр Будько. Фото: стоп-кадр тизеру шоу "Відвал ніг або all інклюзив"
Олександр Будько. Фото: стоп-кадр тизеру шоу "Відвал ніг або all інклюзив"

"Терен" перевірить разом з відомими українцями міста на інклюзивність, навіть посадить зірок у інвалідний візок. У шоу з військовим знялись Маша Єфросиніна, Володимир Дантес, Вася Байдак, Саша Заріцька із гурту KAZKA і Владислав Хильченко ("Однією правою").

Перший випуск шоу вийде вже 13 лютого. 

Раніше Раміна випустила програму про героїв бригади "Едельвейс".

Також український бренд безкоштовно пошиє весільні костюми для військових.

війна
Володимир Дантес
подорож
шоу
армія
Маша Єфросініна
військові
інвалідність
українські зірки

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