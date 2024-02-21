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Уилл Смит забавно отреагировал на пародию искусственного интеллекта

21 февраля 2024 07:11
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор
Уилл Смит забавно отреагировал на пародию искусственного интеллекта
Фрагмент из пародии на американского актера Вилла Смита. Фото: PC Tablet
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Прошлогоднее видео, созданное искусственным интеллектом с лицом американского актера Вилла Смита, стало вирусным в сети. Голливудская звезда решил отснять собственную версию ролика.

Соответствующее видео актер опубликовал в своих соцсетях.

Уилл Смит спародировал искусственный интеллект

С момента публикации ролика, созданного искусственным интеллектом, технологии показали значительное развитие. Поэтому многим пользователям соцсетей кажется забавным, как псевдоактер поедает спагетти.

На волне популярности 55-летняя звезда, у которого в последнее время не так много работы после скандальной затеи на премии "Оскар", снял собственную версию.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Will Smith (@willsmith)

Меньше чем за сутки видео Вилла Смита набрало в Instagram более 22 млн просмотров. А в соцсети X (бывший Twitter) еще почти 7 млн. Подписчики Смитта положительно отреагировали на пародию актера. А некоторые поклонники под видео отметили, что мир становится жить в симуляции.

Напомним, ранее мы писали, что Уилл Смит отреагировал на слухи о своей нетрадиционной ориентации. Также мы рассказывали, что звезда фильма "Солтберн", актер Барри Кеоган, снялся в откровенной экспериментальной фотосессии для известного глянца.

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