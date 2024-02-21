Вілл Сміт кумедно відреагував на пародію штучного інтелекту

Фрагмент з пародії на американського актора Вілла Сміта. Фото: PC Tablet

Торішнє відео, створене штучним інтелектом з обличчям американського актора Вілла Сміта, стало вірусним в мережі. Голлівудська зірка вирішив відзняти власну версію ролика.

Відповідне відео актор опублікував у своїх соцмережах.

Вілл Сміт спародіював штучний інтелект

З моменту публікації ролика, створеного штучним інтелектом, технології показали значний розвиток. Тому багатьом користувачам соцмереж здається кумедним, як псевдоактор поїдає спагеті.

На хвилі популярності 55-річна зірка, в якого останнім часом не так багато роботи після скандальної витівки на премії "Оскар", зняв власну версію.

Менш ніж за добу відео Вілла Сміта набрало в Instagram понад 22 млн переглядів. А в соцмережі X (колишній Twitter) — ще майже 7 млн. Підписники Смітта позитивно відреагували на пародію актора. А деякі шанувальники під відео зауважили, що світ починає жити в симуляції.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Вілл Сміт відреагував на чутки про свою нетрадиційну орієнтацію. Також ми розповідали, що зірка фільму "Солтберн", актор Баррі Кеоган, знявся у відвертій експериментальній фотосесії для відомого глянцю.