Вера Брежнева топлесс снялась для благотворительной коллекции одежды

Певица Вера Брежнева. Фото: elle.ua

Ко Дню влюбленных издание ELLE Ukraine и одесский бренд денима Aisenberg представили уже второй общий мерч. Главной героиней кампейна стала артистка Вера Брежнева. Звезда стала лицом благотворительной коллекции, от каждой проданной вещи будут производиться начисления на нужды Международного центра поддержки женщин и детей "Місто Добра. Звезда примерила стильные образы в фотосессии, на некоторых фото позирует топлесс.

Об этом пишет ELLE Ukraine.

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В свое время Вера Брежнева получила за активную социальную деятельность Орден княгини Ольги III степени. Артистка не скрывает: за последние два года все приобрело совсем другие смыслы, а помощь украинцам прежде всего для нее самой стала лекарством от страха и боли в первые месяцы полномасштабного вторжения.

Певица Вера Брежнева. Фото: elle.ua

"Когда мне предложили это сотрудничество, я поняла, что никогда не была лицом бренда джинсов. Когда смотришь рекламные интеграции Levi`s, это всегда круто выглядит, захотелось создать что-то подобное. Мне очень понравилось то, что получилось, и я рада, что такой продукт теперь есть на украинском рынке", — комментирует кампанию артистка.

Певица Вера Брежнева. Фото: elle.ua

Певица Вера Брежнева. Фото: elle.ua

24 февраля 2022 г. стало новой точкой отсчета в жизни звезды. Волонтерство, изменение сценического псевдонима с Веры Брежнева на VERA, альбом на украинском, развод с композитором Константином Меладзе, благотворительные инициативы и глубокие трансформации — еще два года назад артистка даже представить не могла, как изменится ее жизнь. Брежнева активно поддерживает украинцев с первых дней полномасштабного вторжения.

"Сейчас сборы на социальные и общественные направления идут очень-очень медленно. Когда мы сотрудничаем с волонтерами и запускаем такие проекты, то часть денег — это мои личные средства. Я работаю и имею возможность донатить, иногда удается закрывать большие суммы. Не могу это делать регулярно, но радуюсь всякий раз, когда у меня это получается. Всегда подключаются мои друзья, другие волонтеры, и тогда это работает быстрее. Но я сотрудничаю только с проверенными людьми, с которыми уже что-то делала", — рассказала звезда.

Певица Вера Брежнева. Фото: elle.ua

Вера Брежнева вспомнила, как начала волонтерскую деятельность

По словам Брежневой, она помнит в начале 2022 только ужас и страх.

"Мне хотелось чем-то помогать, и я понимала, что все, что я могу сейчас, — это волонтерство, потому что у меня не было внутренней силы для того, чтобы даже в публичное пространство выходить. Поскольку тогда, с самого начала, я была в Италии, первое, что я сделала, нашла ближайший склад гуманитарной помощи и пошла туда помогать, мы с мамой работали там с утра до вечера с другими женщинами, и таким образом чувствовали себя частью большой семьи, в которой все помогают друг другу, которая поддерживает свою страну в столь трудное время. Я больше ничего не помню об этом периоде. Боль, слезы, грусть, страх и волонтерство", — говорит певица.

Певица Вера Брежнева. Фото: elle.ua

Певица Вера Брежнева. Фото: elle.ua

Артистка признается, что за последние два года ее стиль не сильно изменился, но изменилось отношение к вещам.

"Я поняла, что мне не нужно много. Я и раньше не была шопоголиком, никогда не теряла здравый смысл из-за одежды, но сейчас очень редко что-то себе покупаю. Есть база в гардеробе, и я ее обновляю с учетом трендов. Например, тренд на те же джинсы меняется: цвет, фасон, модель, поэтому просто пополняю свою базу. Некоторым вещам в моем гардеробе пять и более лет. Я их ношу и даже не думаю менять. Из нового — несколько классных единиц от украинских брендов. Также многие свои вещи за последние два года я отдала тем, кто в этом нуждался, и очень рада, что они сегодня кого-то согревают", — говорит Брежнева.

Певица Вера Брежнева. Фото: elle.ua

Недавно Вере исполнилось 42. Ей помогает быть в хорошей форме отношение к себе и отношения с собой.

"Потому что я понимаю, что мой лучший друг в этой жизни — я сама, мое тело. Оно у меня одно, мне нужно его беречь. И это даже не о том, чтобы прожить 100+ лет, а о том, чтобы хорошо чувствовать себя. Потребности тела я удовлетворяю в первую очередь: сон, сбалансированное питание и спорт. Я делаю это осознанно уже много лет. Сначала это была самоорганизация и дисциплина, когда приходилось себя контролировать, и со временем стало образом жизни и моей рутиной", — поделилась звезда.

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