Віра Брежнєва топлес знялась для благодійної колекції одягу

Співачка Віра Брежнєва. Фото: elle.ua

До Дня закоханих видання ELLE Ukraine та одеський бренд деніму Aisenberg представили вже другий спільний мерч. Головною героїнею кампейну стала артистка Віра Брежнєва. Зірка стала обличчам благодійної колекції, від кожної проданої речі здійснюватимуться нарахування на потреби Міжнародного центру підтримки жінок і дітей "Місто Добра". Зірка приміряла стильні образи у фотосесії, на деяких фото позуючи топлес.

Про це пише ELLE Ukraine.

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Свого часу Віра Брежнєва отримала за активну соціальну діяльність Орден княгині Ольги ІІІ ступеню. Артистка не приховує: за останні два роки все набуло зовсім інших сенсів, а допомога українцям передовсім для неї самої стала ліками від страху і болю в перші місяці повномасштабного вторгнення.

Співачка Віра Брежнєва. Фото: elle.ua

"Коли мені запропонували цю співпрацю, я зрозуміла, що ніколи не була амбасадором бренду джинсів. Коли дивишся рекламні інтеграції Levi`s, це завжди круто виглядає, захотілося створити щось подібне. Мені дуже сподобалося те, що вийшло, і я рада, що такий продукт тепер є на українському ринку", — коментує кампанію артистка.

Співачка Віра Брежнєва. Фото: elle.ua

Співачка Віра Брежнєва. Фото: elle.ua

24 лютого 2022 року стало новою точкою відліку в житті зірки. Волонтерство, зміна сценічного псевдоніма з Віра Брежнєва на VERA, альбом українською, розлучення з композитором Костянтином Меладзе, благодійні ініціативи та глибокі трансформації — ще два роки тому артистка навіть уявити не могла, як зміниться її життя. Брежнєва активно підтримує українців з перших днів повномасштабного вторгнення.

"Зараз збори на соціальні й громадські напрями йдуть дуже-дуже повільно. Коли ми співпрацюємо з волонтерами й запускаємо такі проєкти, то частина грошей — це мої особисті кошти. Я працюю і маю змогу донатити, іноді вдається закривати великі суми. Не можу це робити регулярно, але радію щоразу, коли у мене це виходить. Завжди підключаються мої друзі, інші волонтери, і тоді це працює швидше. Але я співпрацюю тільки з перевіреними людьми, з якими вже щось робила", — розповіла зірка.

Співачка Віра Брежнєва. Фото: elle.ua

Віра Брежнєва згадала, як почала волонтерську діяльність

За словами Брежнєвої, вона пам`ятає на початку 2022 року тільки жах і страх.

"Мені хотілося чимось допомагати, і я розуміла, що все, що я можу зараз, — це волонтерити, тому що в мене не було внутрішньої сили для того, щоб навіть у публічний простір виходити. Оскільки тоді, з самого початку, я була в Італії, перше, що я зробила, — знайшла найближчий склад гуманітарної допомоги й пішла туди допомагати. Ми з мамою працювали там з ранку до вечора з іншими жінками. І таким чином відчували себе частиною великої-великої родини, в якій усі допомагають одне одному, яка підтримує свою країну в такий скрутний час. Я більше нічого не пам`ятаю про цей період. Біль, сльози, сум, страх і волонтерство", — говорить співачка.

Співачка Віра Брежнєва. Фото: elle.ua

Співачка Віра Брежнєва. Фото: elle.ua

Артистка зізнається, що за останні два роки її стиль не дуже змінився, але змінилося ставлення до речей.

"Я зрозуміла, що мені не потрібно багато. Я і раніше не була шопоголіком, ніколи не втрачала здоровий глузд через одяг, але зараз дуже рідко щось собі купую. Є база в гардеробі, і я її оновлюю з огляду на тренди. Наприклад, тренд на ті самі джинси змінюється: колір, фасон, модель, тому просто поповнюю свою базу. Деяким речам в моєму гардеробі п’ять і більше років. Я їх ношу і навіть не думаю змінювати. З нового — декілька класних одиниць від українських брендів. Також багато своїх речей за останні два роки я віддала тим, хто цього потребував, і дуже рада, що вони сьогодні когось зігрівають", — говорить Брежнєва.

Співачка Віра Брежнєва. Фото: elle.ua

Нещодавно Вірі виповнилося 42. Їй допомагає бути в гарній формі відношення до себе та відносини з собою.

"Тому що я розумію, що мій найкращий друг у цьому житті — я сама, моє тіло. Воно в мене одне, мені треба його берегти. І це навіть не про те, щоб прожити 100+ років, а про те, щоб гарно почуватися. Потреби тіла я задовольняю в першу чергу: сон, збалансоване харчування та спорт. Я роблю це усвідомлено вже багато років. Спочатку це була самоорганізація і дисципліна, коли доводилося себе контролювати, та з часом стало способом життя і моєю рутиною", — поділилася зірка.

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