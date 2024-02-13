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Vivienne Mort спела стихотворение погибшего на войне поэта Максима Кривцова

13 февраля 2024 23:06
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская
Vivienne Mort спела стихотворение погибшего на войне поэта Максима Кривцова
Певица Vivienne Mort. Фото: стоп-кадр музыкального видео "Не ходи ты здесь, не ходи"
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская

Украинская артистка Vivienne Mort написала песню на основе стихотворения погибшего на войне поэта Максима Кривцова. Трек "Не ходи ты тут, не ходи" звучит жутко и больно.

Музыкальное видео появилось на YouTube.

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Vivienne Mort выпустила песню "Не ходи ты тут, не ходи"

Украинская певица Vivienne Mort выпустила новую песню, от которой кожа покрывается мурашками. Артистка спела стихотворение украинского поэта Максима Кривцова, трагически погибшего на войне в январе 2024 года.

"Недавно на донецком фронте смертью героя погиб Максим Кривцов, поэт, фотограф, военный, доброволец с 2014 года. Ему было 33. Мы были знакомы. Я жила в форме татуировки на его руке. Подруги Максима прислали мне полный сборник его стихов. Первое стихотворение я прочитала, второе спела — вышла песня. На вечную память украинскому воину-поэту", — рассказала о Герое артистка.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by Vivienne Mort (@viviennemort)

Vivienne Mort снялась в клипе в черной одежде на фоне сотен свечей, зажженных в память о современном поэте.

Кто такой Максим Кривцов

7 января этого года на войне погиб Максим Кривцов. Его военные прозвали "Дали". Ему было 33.

Он родился в Ровном и окончил Киевский национальный университет технологий и дизайна. Максим участвовал в Революции достоинства, в 2014 году пошел добровольцем в АТО, также служил в Нацгвардии.

В 2022 году снова пошел на войну добровольцем и был пулеметчиком. Максим писал стихи еще с подростковых лет, однако издал первый сборник "Стихи из бойницы" в 2023 году. Это издание украинский ПЕН-клуб внес в список лучших новинок года.

Самое известное его стихотворение — "Желтый скотч", который спела группа "Юркеш". Трек стал саундтреком фильма "Наши котики".

Раньше мама поэта рассказала, каким он был в детстве. Также мы писали о деталях гибели Максима Кривцова.

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