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Vivienne Mort заспівала вірш загиблого на війні поета Максима Кривцова

13 лютого 2024 23:06
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська
Vivienne Mort заспівала вірш загиблого на війні поета Максима Кривцова
Співачка Vivienne Mort. Фото: стоп-кадр музичного відео "Не ходи ти тут, не ходи"
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська

Українська артистка Vivienne Mort написала пісню на основі вірша загиблого на війні поета Максима Кривцова. Трек "Не ходи ти тут, не ходи" звучить моторошно і боляче.

Музичне відео з'явилось на YouTube.

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Vivienne Mort випустила пісню "Не ходи ти тут, не ходи"

Українська співачка Vivienne Mort випустила нову пісню, від якої сироти виступають на шкірі. Артистка заспівала вірш українського поета Максима Кривцова, який трагічно загинув на війні у січня 2024 року. 

"Нещодавно на донецькому фронті смертю героя загинув Максим Кривцов, поет, фотограф, військовий, доброволець з 2014 року. Йому було 33. Ми були знайомі. Я жила у формі татуювання на його руці. Подруги Максима надіслали мені повну збірку його віршів. Перший вірш я прочитала, другий заспівала — вийшла пісня. На вічну памʼять українському воїну-поету", — розповіла про Героя артистка.

Vivienne Mort знялась у кліпі в чорному вбранні на фоні сотень свічок, які запалені в пам'ять про сучасного поета.

Хто такий Максим Кривцов

7 січня цього року на війні загинув Максим Кривцов. Його військові прозвали "Далі". Йому було 33.

Він народився у Рівному та закінчив Київський національний університет технологій і дизайну. Максим брав участь у Революції гідності, у 2014 році пішов добровольцем в АТО, також служив у Нацгвардії.

У 2022 році знову пішов на війну добровольцем і був кулеметником. Максим писав вірші ще з підліткових років, проте видав першу збірку "Вірші з бійниці" у 2023 році. Це видання український ПЕН-клуб вніс до переліку найкращих новинок року. 

Найвідоміший його вірш — "Жовтий скотч", який заспівав гурт "Юркеш". Пісня стала саундтреком фільму "Наші котики".

Раніше мама поета розповіла, яким він був у дитинстві. Також ми писали про деталі загибелі Максима Кривцова.

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