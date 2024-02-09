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YAKTAK выпустил свой дебютный альбом "Под гитару" и назвал любимую песню

9 февраля 2024 14:44
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор
YAKTAK выпустил свой дебютный альбом "Под гитару" и назвал любимую песню
Певец YAKTAK. Фото: команда YAKTAK
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор

Молодой певец YAKTAK выпустил свой первый альбом "Под гитару". Главным треком стала песня об особенной девушке.

Альбом появился на всех стриминговых платформах.

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Молодой хитмейкер YAKTAK выпустил альбом, в который вошел его популярный трек "Уночи". Однако исполнитель не его назвал главным в этом сборнике. Фокус-песней стала композиция "Ниже ростом".

"Песня о той самой, которая "никогда не умела такой быть, как все", несмотря на мнения окружающих. Каждый парень, находивший такую, точно видел в ней что-то особенное, то, чего нет у других. Был готов от всякого зла" спрятать у себя за плечами", — рассказал YAKTAK.

В альбом "Под гитару" вошло восемь треков: "Нижча зростом", "Букети", "Поруч", "Листопадами", "Уночі", "Батькам", "Стежка", "Босими ногами". 

YAKTAK посвятил каждую песне определенному этапу своей жизни. Он вложил в альбом любовь к семье, любимой, музыке, родному краю.

"Мы очень долго готовились к выходу этого альбома. В нем весь я. В каждый трек я вкладывал свою душу, свои эмоции и воспоминания. И я надеюсь, что каждая из песен найдет своего слушателя", — рассказал певец.

Певец YAKTAK. Фото: команда YAKTAK
Певец YAKTAK. Фото: команда YAKTAK

Ранее команда певца YAKTAK израсходовала 100 евро на песню для Нацотбора.

Также YAKTAK прокомментировал скандал по поводу плагиата в песне LALALA.

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