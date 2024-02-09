YAKTAK випустив свій дебютний альбом "Під гітару" і назвав улюблену пісню
Молодий співак YAKTAK випустив свій перший альбом "Під гітару". Головним треком стала пісня про особливу дівчину.
Альбом з'явився на всіх стрімінгових платформах.
YAKTAK нарешті випустив перший ліричний альбом "Під гітару"
Молодий хітмейкер YAKTAK випустив альбом, куди увійшов його популярний трек "Уночі". Проте виконавець не його назвав головним у цій збірці. Фокус-піснею стала композиція "Нижча зростом".
"Пісня про ту саму, яка "ніколи не вміла, такою бути як всі", незважаючи на думки оточуючих. Кожен хлопець, який знаходив таку, точно бачив в ній шось особливе, те чого немає в інших. Був готовий від будь якого зла "сховати в себе за плечима", — розповів YAKTAK.
В альбом "Під гітару" увійшло 8 треків: "Нижча зростом", "Букети", "Поруч", "Листопадами", "Уночі", "Батькам", "Стежка", "Босими ногами".
YAKTAK присвятив кожну пісні певному етапу свого життя. Він вклав в альбом любов до сім’ї, до коханої, до музики, до рідного краю.
"Ми дуже довго готувались до виходу цього альбому. В ньому весь я. В кожен трек я вкладав свою душу, свої емоції і спогади. І я сподіваюсь, що кожна з пісень знайде свого слухача", — розповів співак.
Раніше команда співака YAKTAK витратила 100 євро на пісню для Нацвідбору.
Також YAKTAK прокоментував скандал щодо плагіату у пісні LALALA.
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