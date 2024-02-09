YAKTAK випустив свій дебютний альбом "Під гітару" і назвав улюблену пісню

Співак YAKTAK. Фото: команда YAKTAK

Молодий співак YAKTAK випустив свій перший альбом "Під гітару". Головним треком стала пісня про особливу дівчину.

Альбом з'явився на всіх стрімінгових платформах.

Читайте також:

YAKTAK нарешті випустив перший ліричний альбом "Під гітару"

Молодий хітмейкер YAKTAK випустив альбом, куди увійшов його популярний трек "Уночі". Проте виконавець не його назвав головним у цій збірці. Фокус-піснею стала композиція "Нижча зростом".

"Пісня про ту саму, яка "ніколи не вміла, такою бути як всі", незважаючи на думки оточуючих. Кожен хлопець, який знаходив таку, точно бачив в ній шось особливе, те чого немає в інших. Був готовий від будь якого зла "сховати в себе за плечима", — розповів YAKTAK.

В альбом "Під гітару" увійшло 8 треків: "Нижча зростом", "Букети", "Поруч", "Листопадами", "Уночі", "Батькам", "Стежка", "Босими ногами".

YAKTAK присвятив кожну пісні певному етапу свого життя. Він вклав в альбом любов до сім’ї, до коханої, до музики, до рідного краю.

"Ми дуже довго готувались до виходу цього альбому. В ньому весь я. В кожен трек я вкладав свою душу, свої емоції і спогади. І я сподіваюсь, що кожна з пісень знайде свого слухача", — розповів співак.

Співак YAKTAK. Фото: команда YAKTAK

Раніше команда співака YAKTAK витратила 100 євро на пісню для Нацвідбору.

Також YAKTAK прокоментував скандал щодо плагіату у пісні LALALA.