Забыла белье – эпатажная жена Канье Веста шокировала выходом в прозрачном плаще

Рэпер Канье Уэст с супругой. Фото: BACKGRID

Супруга рэпера Канье Уэста Бьянка Ченсори вышла на прогулку с мужем. Эпатажную пару видели у музыкальной студии Лос-Анджелеса в понедельник, 5 февраля.

Об этом пишет Daily Mail.

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Супруга рэпера появилась на улице в прозрачном плаще, под которым не было белья, дополнила образ парой сапог. Канье Уэст надел маску и пончо. Бьянка и Канье тайно поженились в декабре 2022 года, только через месяц после того, как он завершил развод с 43-летней Ким Кардашьян.

Рэпер Канье Уэст с супругой. Фото: BACKGRID

Рэпер Канье Уэст с супругой. Фото: BACKGRID

Рэпер Канье Уэст с супругой. Фото: BACKGRID

Друзья Бьянки постоянно высказывали опасения, что рэпер манипулирует ею, многие считают, что он ее контролирует. Инсайдер рассказал, что Канье запретил Бьянке использовать социальные сети, чтобы оградить ее от негативных комментариев. Ее друзья считают, что это еще одна тактика для дальнейшей "изоляции".

"У Бьянки всегда были социальные сети, и она была в них активна, пока не вышла замуж за Канье. Он не хочет, чтобы она имела их, потому что считает, что ей будет больно, если придется читать неприятные вещи, которые говорят люди. Он убедил ее, что, поскольку она сейчас звезда, она должна оставаться загадкой, и это дико для тех, кто ее знает, поскольку это кажется еще одной формой контроля", — говорит инсайдер.

Напомним, Ким Кардашьян и Канье Уэст встретились за семейным ужином.

Ранее Канье Уэст забрал у журналистки телефон после вопросов о его жене.