Забула білизну — епатажна дружина Каньє Веста шокувала виходом у прозорому плащі

Репер Каньє Вест з дружиною. Фото: BACKGRID

Дружина репера Каньє Веста Б’янка Ченсорі вийшла на прогулянку з чоловіком. Епатажну пару бачили біля музичної студії Лос-Анджелеса в понеділок, 5 лютого.

Про це пише Daily Mail.

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Дружина репера зявилась на вулиці у прозорому плащі, під якому не було спіднього, доповнила образ парою чобіт. Каньє Вест вбрався у маску та пончо. Бьянка та Каньє таємно одружилися в грудні 2022 року, лише через місяць після того, як він завершив розлучення з 43-річною Кім Кардашьян.

Репер Каньє Вест з дружиною. Фото: BACKGRID

Репер Каньє Вест з дружиною. Фото: BACKGRID

Репер Каньє Вест з дружиною. Фото: BACKGRID

Друзі Б’янки постійно висловлювали побоювання, що репер маніпулює нею, багато хто вважає, що він її контролює. Інсайдер розповів, що Каньє заборонив Б’янці використовувати соціальні мережі, щоб захистити її від негативних коментарів. Її друзі вважають, що це справді ще одна тактика для подальшої "ізоляції".

"У Б’янки завжди були соціальні мережі, і вона була в них активна, поки не вийшла заміж за Каньє. Він не хоче, щоб вона мала їх, тому що вважає, що їй буде боляче, якщо доведеться читати неприємні речі, які говорять люди. Він переконав її, що, оскільки вона зараз зірка, вона повинна залишатися загадкою, і це дико для тих, хто її знає, оскільки це здається ще однією формою контролю", — говорить інсайдер.

Нагадаємо, Кім Кардаш’ян та Каньє Вест зустрілися за сімейною вечерею.

Раніше Каньє Вест відвібрав у журналістки телефон після запитань про його дружину.