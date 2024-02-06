Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Super arrow Забула білизну — епатажна дружина Каньє Веста шокувала виходом у прозорому плащі arrow

Забула білизну — епатажна дружина Каньє Веста шокувала виходом у прозорому плащі

6 лютого 2024 13:50
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Забула білизну — епатажна дружина Каньє Веста шокувала виходом у прозорому плащі
Репер Каньє Вест з дружиною. Фото: BACKGRID
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Дружина репера Каньє Веста Б’янка Ченсорі вийшла на прогулянку з чоловіком. Епатажну пару бачили біля музичної студії Лос-Анджелеса в понеділок, 5 лютого.

Про це пише Daily Mail.

Читайте також:

Каньє Вест вийшов з оголеною дружиною в люди

Дружина репера зявилась на вулиці у прозорому плащі, під якому не було спіднього, доповнила образ парою чобіт. Каньє Вест вбрався у маску та пончо. Бьянка та Каньє таємно одружилися в грудні 2022 року, лише через місяць після того, як він завершив розлучення з 43-річною Кім Кардашьян.

 

Репер Каньє Вест з дружиною. Фото: BACKGRID
Репер Каньє Вест з дружиною. Фото: BACKGRID

 

Репер Каньє Вест з дружиною. Фото: BACKGRID
Репер Каньє Вест з дружиною. Фото: BACKGRID

 

Репер Каньє Вест з дружиною. Фото: BACKGRID
Репер Каньє Вест з дружиною. Фото: BACKGRID

Друзі Б’янки постійно висловлювали побоювання, що репер маніпулює нею, багато хто вважає, що він її контролює. Інсайдер розповів, що Каньє заборонив Б’янці використовувати соціальні мережі, щоб захистити її від негативних коментарів. Її друзі вважають, що це справді ще одна тактика для подальшої "ізоляції".

"У Б’янки завжди були соціальні мережі, і вона була в них активна, поки не вийшла заміж за Каньє. Він не хоче, щоб вона мала їх, тому що вважає, що їй буде боляче, якщо доведеться читати неприємні речі, які говорять люди. Він переконав її, що, оскільки вона зараз зірка, вона повинна залишатися загадкою, і це дико для тих, хто її знає, оскільки це здається ще однією формою контролю", — говорить інсайдер.

Нагадаємо, Кім Кардаш’ян та Каньє Вест зустрілися за сімейною вечерею.

Раніше Каньє Вест відвібрав у журналістки телефон після запитань про його дружину.

Каньє Вест
закордонні зірки
відверті фото
зіркова пара

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

07:04 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 лютого — повний список

26 січня 2024
Новина з відео

07:04 Кого мобілізуватимуть до ЗСУ з 1 лютого лише за добровільною згодою — список

28 січня 2024

17:18 Екскомандир "Азову" Жорін відреагував на заяви щодо приєднання Закарпаття до Угорщини

24 січня 2024

15:01 Генерал ЗСУ заявив про необхідність зниження мобілізаційного віку чоловіків

26 січня 2024

23:13 ЗСУ шукають спеціалістів — які професії зараз найбільше потрібні

4 лютого 2024

11:21 Приходько висміяла Нацвідбір Євробачення та назвала свого фаворита

3 лютого 2024

16:25 Залужний привітав Усиків — що подарував головнокомандувач

24 січня 2024

19:57 Мобілізація у лютому 2024 — кого з українських працівників можуть забронювати

5 лютого 2024
Новина з фото

05:31У Києві пролунали два вибухи, — соцмережі

24 січня 2024

23:58 Мобілізація в Україні — які зміни чекають на юнаків з 18 років

Актуальне по темі