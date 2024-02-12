Залужный опубликовал трогательное фото со своей женой
Бывший Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный обнародовал фото со своей женой Еленой. Супруги сфотографировались в военной форме на фоне поля.
Соответствующее фото Валерий Залужный опубликовал в Facebook в воскресенье, 11 февраля.
Фото Залужного с женой
Супруги Залужные предстали перед объективом камеры в военной форме и бронежилетах. На снимке генерал тепло обнимает свою жену за плечо, в то время как она искренне улыбается.
Реакция украинцев
Украинцы с восторгом отреагировали на фото Залужных, подняв ажиотаж в сети. Комментарии под публикацией генерала исполнены слов уважения, поддержки и теплых пожеланий.
Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский уволил генерала Валерия Залужного с должности Главнокомандующего ВСУ. Новини.LIVE подготовили материал о том, как Залужный пришел на главную должность в украинской армии, благодаря чему стал мировой суперзвездой и что спровоцировало его отставку.
Также мы сообщали, что у Залужного огромная поддержка среди украинцев. В Киеве на Майдане Независимости состоялся митинг из-за отставки Главнокомандующего ВСУ. Люди заявляют, что не доверяют новому главку Александру Сырскому.
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