Залужный опубликовал трогательное фото со своей женой

Бывший Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный вместе с женой Еленой. Фото: facebook.com/vzaluzhnyi

Бывший Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный обнародовал фото со своей женой Еленой. Супруги сфотографировались в военной форме на фоне поля.

Соответствующее фото Валерий Залужный опубликовал в Facebook в воскресенье, 11 февраля.

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Супруги Залужные предстали перед объективом камеры в военной форме и бронежилетах. На снимке генерал тепло обнимает свою жену за плечо, в то время как она искренне улыбается.

Валерий и Елена Залужныя. Фото: facebook.com/vzaluzhnyi

Реакция украинцев

Украинцы с восторгом отреагировали на фото Залужных, подняв ажиотаж в сети. Комментарии под публикацией генерала исполнены слов уважения, поддержки и теплых пожеланий.

Комментарии под публикацией Валерия Залужного. Фото: скриншот

Комментарии под публикацией Валерия Залужного. Фото: скриншот

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский уволил генерала Валерия Залужного с должности Главнокомандующего ВСУ. Новини.LIVE подготовили материал о том, как Залужный пришел на главную должность в украинской армии, благодаря чему стал мировой суперзвездой и что спровоцировало его отставку.

Также мы сообщали, что у Залужного огромная поддержка среди украинцев. В Киеве на Майдане Независимости состоялся митинг из-за отставки Главнокомандующего ВСУ. Люди заявляют, что не доверяют новому главку Александру Сырскому.