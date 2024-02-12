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Залужный опубликовал трогательное фото со своей женой

12 февраля 2024 01:45
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Залужный опубликовал трогательное фото со своей женой
Бывший Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный вместе с женой Еленой. Фото: facebook.com/vzaluzhnyi
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Бывший Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный обнародовал фото со своей женой Еленой. Супруги сфотографировались в военной форме на фоне поля.

Соответствующее фото Валерий Залужный опубликовал в Facebook в воскресенье, 11 февраля.

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Фото Залужного с женой

Супруги Залужные предстали перед объективом камеры в военной форме и бронежилетах. На снимке генерал тепло обнимает свою жену за плечо, в то время как она искренне улыбается.

Валерий и Елена Залужные
Валерий и Елена Залужныя. Фото: facebook.com/vzaluzhnyi

Реакция украинцев

Украинцы с восторгом отреагировали на фото Залужных, подняв ажиотаж в сети. Комментарии под публикацией генерала исполнены слов уважения, поддержки и теплых пожеланий.

Комментарии под публикацией Валерия Залужного
Комментарии под публикацией Валерия Залужного. Фото: скриншот
Комментарии под публикацией Валерия Залужного
Комментарии под публикацией Валерия Залужного. Фото: скриншот

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский уволил генерала Валерия Залужного с должности Главнокомандующего ВСУ. Новини.LIVE подготовили материал о том, как Залужный пришел на главную должность в украинской армии, благодаря чему стал мировой суперзвездой и что спровоцировало его отставку.

Также мы сообщали, что у Залужного огромная поддержка среди украинцев. В Киеве на Майдане Независимости состоялся митинг из-за отставки Главнокомандующего ВСУ. Люди заявляют, что не доверяют новому главку Александру Сырскому.

Валерий Залужный
фото
война в Украине
війна
жена

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