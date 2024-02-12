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Залужний опублікував зворушливе фото зі своєю дружиною

12 лютого 2024 01:45
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Залужний опублікував зворушливе фото зі своєю дружиною
Колишній Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний разом із дружиною Оленою. Фото: facebook.com/vzaluzhnyi
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Колишній Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний оприлюднив фото зі своєю дружиною Оленою. Подружжя сфотографувалося в військовій формі на тлі поля.

Відповідне фото Валерій Залужний опублікував у Facebook у неділю, 11 лютого.

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Фото Залужного з дружиною

Подружжя Залужні постали перед об'єктивом камери в військовій формі та бронежилетах. На знімку генерал тепло обіймає свою дружину за плече, в той час, як вона щиро посміхається.

Валерія та Олена Залужні
Валерій та Олена Залужні. Фото: facebook.com/vzaluzhnyi

Реакція українців

Українці з захопленням відреагували на фото Залужних, здійнявши ажіотаж у мережі. Коментарі під публікацією генерала сповнені слів поваги, підтримки та теплих побажань.

Коментарі під публікацією Валерія Залужного
Коментарі під публікацією Валерія Залужного. Фото: скриншот
Коментарі під публікацією Валерія Залужного
Коментарі під публікацією Валерія Залужного. Фото: скриншот

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський звільнив генерала Валерія Залужного з посади Головнокомандувача ЗСУ. Новини.LIVE підготували матеріал про те, як Залужний прийшов до головної посади в українській армії, завдяки чому став світовою суперзіркою і що спровокувало його відставку.

Також ми повідомляли, що Залужний має величезну підтримку серед українців. У Києві на Майдані Незалежності відбувся мітинг через відставку Головнокомандувача ЗСУ. Люди заявляють, що не довіряють новому головкому Олександру Сирському.

Валерій Залужний
фото
війна в Україні
війна
дружина

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