Залужний опублікував зворушливе фото зі своєю дружиною
Колишній Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний оприлюднив фото зі своєю дружиною Оленою. Подружжя сфотографувалося в військовій формі на тлі поля.
Відповідне фото Валерій Залужний опублікував у Facebook у неділю, 11 лютого.
Фото Залужного з дружиною
Подружжя Залужні постали перед об'єктивом камери в військовій формі та бронежилетах. На знімку генерал тепло обіймає свою дружину за плече, в той час, як вона щиро посміхається.
Реакція українців
Українці з захопленням відреагували на фото Залужних, здійнявши ажіотаж у мережі. Коментарі під публікацією генерала сповнені слів поваги, підтримки та теплих побажань.
Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський звільнив генерала Валерія Залужного з посади Головнокомандувача ЗСУ. Новини.LIVE підготували матеріал про те, як Залужний прийшов до головної посади в українській армії, завдяки чому став світовою суперзіркою і що спровокувало його відставку.
Також ми повідомляли, що Залужний має величезну підтримку серед українців. У Києві на Майдані Незалежності відбувся мітинг через відставку Головнокомандувача ЗСУ. Люди заявляють, що не довіряють новому головкому Олександру Сирському.
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