Залужний опублікував зворушливе фото зі своєю дружиною

Колишній Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний разом із дружиною Оленою. Фото: facebook.com/vzaluzhnyi

Колишній Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний оприлюднив фото зі своєю дружиною Оленою. Подружжя сфотографувалося в військовій формі на тлі поля.

Відповідне фото Валерій Залужний опублікував у Facebook у неділю, 11 лютого.

Читайте також:

Фото Залужного з дружиною

Подружжя Залужні постали перед об'єктивом камери в військовій формі та бронежилетах. На знімку генерал тепло обіймає свою дружину за плече, в той час, як вона щиро посміхається.

Валерій та Олена Залужні. Фото: facebook.com/vzaluzhnyi

Реакція українців

Українці з захопленням відреагували на фото Залужних, здійнявши ажіотаж у мережі. Коментарі під публікацією генерала сповнені слів поваги, підтримки та теплих побажань.

Коментарі під публікацією Валерія Залужного. Фото: скриншот

Коментарі під публікацією Валерія Залужного. Фото: скриншот

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський звільнив генерала Валерія Залужного з посади Головнокомандувача ЗСУ. Новини.LIVE підготували матеріал про те, як Залужний прийшов до головної посади в українській армії, завдяки чому став світовою суперзіркою і що спровокувало його відставку.

Також ми повідомляли, що Залужний має величезну підтримку серед українців. У Києві на Майдані Незалежності відбувся мітинг через відставку Головнокомандувача ЗСУ. Люди заявляють, що не довіряють новому головкому Олександру Сирському.