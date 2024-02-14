Женя Кот с беременной женой снялись в чувственной фотосессии и рассказали, где планируют рожать

Танцовщик Женя Кот с супругой. Фото: insider.ua

Победитель "Танців з зірками" Женя Кот и его супруга танцовщица Наталья Татаринцева снялись для диджитал-обложки издания INSIDER.UA, посвященной Дню влюбленных. Недавно пара сообщила, что ждет ребенка. Первенца они ждали в течение четырех лет.

Об этом пишет INSIDER.UA .

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Наталья снялась в чувственной фотосессии на 19-й неделе беременности. Пара танцовщиков прошла непростой путь, прежде чем имудалось забеременеть.

Танцовщик Женя Кот с супругой. Фото: insider.ua

Танцовщица Наталья Татаринцева. Фото: insider.ua

Танцовщица Наталья Татаринцева. Фото: insider.ua

Танцовщица Наталья Татаринцева. Фото: insider.ua

"Мы обращались к разным специалистам: к репродуктологам, к гинекологам, к массажистам, к психологам. Ничего не получалось. А когда нам поставили диагноз "бесплодие", то мы не приняли это, поскольку уверены, что в нашей жизни все решаем только мы сами. Мы просто понимали: на самом деле, мы здоровы, поэтому можем помочь своим организмам восстановиться с помощью правильного питания, здорового образа жизни, просто на все нужно время, и для того, чтобы наша самая большая мечта сбылась, тоже. Так в конце концов и случилось!", — рассказал Женя Кот

По словам танцовщика, самое ожидаемое чудо произошло в самый неожиданный момент. Танцоры подготовили программу к танцевальному шоу "Танцуй со мной, Украина" и только начали тур. Супруги дали первый концерт в Киеве и сразу после него узнали, что Наталья беременна. Пара признается, у них было такое предчувствие.

Танцовщик Женя Кот с супругой. Фото: insider.ua

Танцовщик Женя Кот с супругой. Фото: insider.ua

Танцовщик Женя Кот с супругой. Фото: insider.ua

Танцовщик Женя Кот с супругой. Фото: insider.ua

Танцовщик Женя Кот с супругой. Фото: insider.ua

Танцовщик Женя Кот с супругой. Фото: insider.ua

Танцовщик Женя Кот с супругой. Фото: insider.ua

Танцовщик Женя Кот с супругой. Фото: insider.ua

"Наталья сделала тест, когда была одна дома. И когда увидела положительный результат, то сразу позвонила мне. После такого известия я ехал на автомобиле и кричал от радости на весь Киев. А дальше — скупил в аптеке все тесты на беременность, которые там были! Мы делали их несколько раз в день почти неделю. И каждый раз радовались каждому положительному результату. Это было кайфово, мы были очень рады! А сейчас еще больше наполняемся радостью. Чем больше срок беременности, тем счастливее себя чувствуем", — говорит танцовщик.

Танцовщик Женя Кот с супругой. Фото: insider.ua

Танцовщица Наталья Татаринцева. Фото: insider.ua

Танцовщик Женя Кот с супругой. Фото: insider.ua

Танцовщик Женя Кот с супругой. Фото: insider.ua

Танцовщица Наталья Татаринцева. Фото: insider.ua

По словам супруги Жени Кота, все девять общих лет жизни у них не было кризисов.

"Я ни одного не помню. Для меня каждый день, как белый лист бумаги. В памяти остаются только положительные моменты. За все эти годы — да, возникали какие-то ссоры, недопонимания, но они всегда быстро прекращались. Ты просто о них забываешь, потому что каждое утро просыпаешься рядом со светлым человеком, с которым тебе хочется быть вместе и планировать общее будущее", — рассказала танцовщица.

Наталья Татаринцева после родов планирует вернуться в спорт как можно раньше.

"А там уже — как ребенок даст мне это все воплотить. Если буду иметь возможность после первой-второй недели уже что-то делать, то начну и курс записывать. Такое возвращение после родов, потому что уже все девушки ждут этого", — говорит Наталья.

Женя Кот хочет иметь большую семью

Жена Кота рассказала, что с роддомом они еще не определились, но точно подберут для себя самый лучший и комфортный вариант.

Танцовщица Наталья Татаринцева. Фото: insider.ua

Танцовщица Наталья Татаринцева. Фото: insider.ua

Танцовщик Женя Кот. Фото: insider.ua

Танцовщик Женя Кот с супругой. Фото: insider.ua

"Сто процентов — это будет в Украине, нам неинтересно рожать где-то за границей, хотим, чтобы это было дома, на родной земле. У нас отличные врачи, у нас много возможностей сделать это безопасно. И всегда есть, в случае чего, родные люди рядом. Мы будем рожать вместе, будут партнерские роды. Будем танцевать, петь в этот момент, снимать контент. И потом над этим смеяться", — говорит Татаринцева.

Женя Кот признается, что еще планирует детей с супругой.

"Надо же троих сделать, чтобы из страны выезжать можно было легко! Конечно, это шутка, не воспринимайте серьезно. Мы планируем детей, хотелось бы троих, а может быть, и больше. Мы хотим большую семью. А там уже — как Бог даст!", — рассказал танцовщик.

Напомним, Роберт Паттинсон станет отцом.

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