Женя Кот з вагітною дружиною знялися у чуттєвій фотосесії та розповіли, де планують народжувати

Танцівник Женя Кот з дружиною. Фото: insider.ua

Переможець "Танців з зірками" Женя Кот та його дружина танцівниця Наталія Татарінцева знялись для діджитал-обкладинки видання INSIDER.UA, присвяченій Дню закоханих. Нещодавно пара повідомила, що Наталія при надії. На первістка вони чекали протягом чотирьох років.

Про це пише INSIDER.UA.

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Наталія знялась у чуттєвій фотосесії на 19 тижні вагітності. Пара танцівників пройшла непростий шлях, перед тим, вдалося завагітніти.

Танцівник Женя Кот з дружиною. Фото: insider.ua

Танцівниця Наталія Татарінцева. Фото: insider.ua

Танцівниця Наталія Татарінцева. Фото: insider.ua

Танцівниця Наталія Татарінцева. Фото: insider.ua

"Ми зверталися до різних спеціалістів: до репродуктологів, до гінекологів, до масажистів, до психологів. Нічого не виходило. А коли нам поставили діагноз "безпліддя", то ми не прийняли це, оскільки впевнені, що у нашому житті все вирішуємо тільки ми самі. Тож просто працювали над цим далі. Ми розуміли: насправді, ми — здорові, тож можемо допомогти своїм організмам відновитися за допомогою правильного харчування, здорового способу життя. Просто на все потрібен час. І для того, щоби наша найбільша мрія справдилася, теж. Так врешті-решт і сталося!", — розповів Женя Кот

За словами танцівника, найочікуваніше диво сталося у найнеочікуваніший момент. Танцівники підготували програму до танцювального шоу "Танцюй зі мною, Україно" і тільки-но розпочали тур. Подружжя провели перший концерт у Києві і одразу після нього дізналися, що Наталя вже при надії. Пара зізнається, у них було таке передчуття.

Танцівник Женя Кот з дружиною. Фото: insider.ua

Танцівник Женя Кот з дружиною. Фото: insider.ua

Танцівник Женя Кот з дружиною. Фото: insider.ua

Танцівник Женя Кот з дружиною. Фото: insider.ua

Танцівник Женя Кот з дружиною. Фото: insider.ua

Танцівник Женя Кот з дружиною. Фото: insider.ua

Танцівник Женя Кот з дружиною. Фото: insider.ua

Танцівник Женя Кот з дружиною. Фото: insider.ua

"Наталя зробила тест, коли була сама вдома. І коли побачила позитивний результат, то відразу зателефонувала мені. Після такої звістки я їхав автівкою і кричав від радості на весь Київ. А далі — скупив у аптеці всі тести на вагітність, які там були! Ми робили їх кілька разів на день майже тиждень. І щоразу раділи кожному позитивному результату. Це було кайфово, ми були дуже раді! А зараз ще більше наповнюємося втіхою. Чим більшає термін вагітності, тим щасливішими себе почуваємо", — говорить танцівник.

Танцівник Женя Кот з дружиною. Фото: insider.ua

Танцівниця Наталія Татарінцева. Фото: insider.ua

Танцівник Женя Кот з дружиною. Фото: insider.ua

Танцівник Женя Кот з дружиною. Фото: insider.ua

Танцівниця Наталія Татарінцева. Фото: insider.ua

За словами дружини Жені Кота, всі девʼять спільних років життя у них не було криз.

"Я жодної не пам’ятаю. Для мене кожен день, як білий аркуш паперу. У памʼяті залишаються тільки позитивні моменти. За всі ці роки — так, виникали якісь сварки, непорозуміння, але вони завжди швидко припинялися. Ти просто про них забуваєш, бо щоранку прокидаєшся поруч зі світлою людиною, з якою тобі хочеться бути разом і планувати спільне майбутнє", — розповіла тацівниця.

Наталія Татарінцева після пологів планує повернутися до спорту якомога раніше.

"А там уже — як дитина дасть мені це все втілити. Якщо матиму змогу після першого-другого тижня вже щось робити, то почну і курс записувати. Таке собі повернення після пологів, бо вже всі дівчата чекають на це", — говорить Наталія.

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Дружина Кота розповіла, що з пологовим будинком вони ще не визначилися, але точно підберуть для себе найкращий і найкомфортніший варіант.

Танцівниця Наталія Татарінцева. Фото: insider.ua

Танцівниця Наталія Татарінцева. Фото: insider.ua

Танцівник Женя Кот. Фото: insider.ua

Танцівник Женя Кот з дружиною. Фото: insider.ua

"Сто відсотків — це буде в Україні, нам нецікаво народжувати десь за кордоном, хочемо, щоби це було вдома, на рідній землі. У нас чудові лікарі, у нас багато можливостей зробити це безпечно. І завжди є, у разі чого, рідні люди поруч. Ми народжуватимемо разом, будуть партнерські пологи. Будемо танцювати, співати в цей момент, знімати контент. І потім з цього сміятися", — говорить Татарінцева.

Женя Кот зізнається, що ще планує дітей з дружиною.

"Треба ж трьох зробити, щоби з країни виїжджати можна було легко! Звісно, це жарт, не сприймайте серйозно. Ми плануємо дітей, хотілося б трьох, а, можливо, і більше. Ми хочемо велику родину. А там уже — як Бог дасть!", — розповів танцівник.

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