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Зибров признался, как на его жизнь повлияла полномасштабная война

6 февраля 2024 11:20
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко
Павел Зибров признался, как война ударила по его эмоциональному состоянию
Народный артист Украины Павел Зибров на интервью. Фото: скриншот с YouTube
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко

Известный украинский исполнитель и народный артист Павел Зибров высказался о полномасштабной войне. Популярный певец и композитор рассказал, как на него повлияло полномасштабное вторжение, которое Россия начала в 2022 году.

Об этом Павел Зибров рассказал каналу "Люкс ФМ" в YouTube.

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Как Павла Зиброва изменила война

Народный артист Украины признается, что полномасштабная война очень изменила его. Речь идет об эмоциональном состоянии Павла Зиброва, которое пострадало во время вторжения. Дело в том, что последнее время на глазах украинского певца чаще возникают слезы.

Павел Зибров
Украинский артист Павел Зибров на интервью. Фото: скриншот с YouTube

Особенно он начинает плакать, когда смотрит какие-то новости о последствиях обстрелов российских войск. У Павла на глазах появляются слезы, когда он видит, как армия РФ уничтожила дома престарелых, оставила бедных животных без хозяев и ранила маленьких деток.

"У меня слезы чаще на глазах появляются, когда смотришь какие-то новости и видишь, что бабушки наши, пожилые люди, разбомбили их дома, собачки, котики, звери бездомные бегают, дети ранены, не дай Бог, без ручки, без ножки. Вот эти вещи вызывают у меня слезы", — признался Павел Зибров.

Что Павел Зибров думает о русском языке во время войны

Не так давно народный артист Украины Павел Зибров признался, что его очень раздражает русский язык, который он слышит среди молодежи. К тому же, украинский певец говорит, что иногда он делает замечания юным людям, которые говорят по-русски.

Павел Зибров
Певец Павел Зибров на интервью у Дмитрия Гордона. Фото: скриншот с YouTube

"Пусть старшие говорят, к ним претензий никаких нет. А бывает молодежь, там 12 лет, подростки. И я думаю: "Блин, вас учила украинская школа". Я иногда делаю замечания: "Откуда ты? С Киева? На каком языке ты говоришь?". Меня раздражают русские песни, если я где-то слышу. У меня какое-то к русскому языку сейчас стало отвращение такое", — заявил украинский артист.

Напомним, мы писали о том, что певец Павел Зибров признался, что его раздражает русский язык.

Ранее мы рассказывали, что украинский артист Павел Зибров оригинально обратился к хейтерам.

Также мы сообщали о том, что украинский певец Павел Зибров представил новую версию своего знаменитого хита.

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