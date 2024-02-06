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Зібров зізнався, як на його життя вплинула повномасштабна війна

6 лютого 2024 11:20
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко
Павло Зібров зізнався, як війна вдарила по його емоційному стану
Народний артист України Павло Зібров на інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко

Відомий український виконавець і народний артист Павло Зібров висловився про повномасштабну війну. Популярний співак і композитор розповів, як на нього вплинуло повномасштабне вторгнення, яке Росія розпочала у 2022 році.

Про це Павло Зібров розповів каналу "Люкс ФМ" в YouTube.

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Як Павла Зіброва змінила війна

Народний артист України зізнається, що повномасштабна війна дуже його змінила. Йдеться про емоційний стан Павла Зіброва, який постраждав під час вторгнення. Справа в тому, що останнім часом на очах українського співака частіше виникають сльози.

Павел Зибров
Український артист Павло Зібров на інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube

Особливо, він починає плакати, коли дивиться якісь новини про наслідки обстрілів російських військ. У Павла на очах з’являються сльози, коли він бачить, як армія РФ знищила домівки літніх людей, залишила бідних тварин без господарів і поранила маленьких діток.

"У мене сльози частіше на очах з’являються, коли дивишся якісь новини і бачиш, що бабусі наші, літні люди, розбомбили їхні помешкання, собачки, котики, звірі безпритульні бігають, діти поранені, не дай Боже, без ручки, без ніжки. Ось ці речі викликають у мене сльози", — зізнався Павло Зібров.

Що Павло Зібров думає про російську мову під час війни

Не так давно народний артист України Павло Зібров зізнався, що його дуже дратує зараз російська мова, яку він чує серед молоді. До того ж, український співак каже, що іноді він робить зауваження юним людям, які говорять російською.

Павел Зибров
Співак Павло Зібров на інтерв'ю у Дмитра Гордона. Фото: скриншот з YouTube

"Хай старші говорять, до них претензій ніяких немає. А буває молодь, там 12 років, підлітки. І я думаю: "Блін, вас же вчила українська школа". Я іноді роблю зауваження: "Звідки ти? З Києва? Якою мовою ти говориш?". Мене дратують російські пісні, якщо я десь чую. У мене якась до російської мови зараз стала огида така", — заявив український артист.

Нагадаємо, ми писали про те, що співак Павло Зібров зізнався, що його дратує російська мова. 

Раніше ми розповідали про те, що український артист Павло Зібров оригінально звернувся до хейтерів.

Також ми повідомляли про те, що український співак Павло Зібров презентував нову версію свого знаменитого хіта.

Павло Зібров
шоу-бізнес
українські зірки
інтерв'ю

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