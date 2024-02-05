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Звезда "Солтберна" напал на радиоведущего из-за неудобных вопросов

5 февраля 2024 08:45
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор
Звезда "Солтберна" напал на радиоведущего из-за неудобных вопросов
Джейкоб Элорди. Фото: instagram.com/jacobelordi/
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор

Актер Джейкоб Элорди, сыгравший в фильмах "Солтберн" и "Присцилла", поссорился с радиоведущим. Причиной стали провокационные вопросы.

Об этом пишет Page Six.

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Австралийская полиция расследует ссору актера Джейкоб Элорди со скандальным радиоведущим у паба.

Элорди в субботу, 3 февраля, был в отеле Clovelly в восточном пригороде Сиднея. К нему подошел радиоведущий Джошуа Фокс. Вопросы, которые он задал артисту, оскорбили его.

Они якобы поругались, а ночью решили выяснить отношения. Полиция расследует случай с участием 32-летнего мужчины, который якобы подвергся нападению со стороны 26-летнего парня, которым, вероятно, был Джейкоб Элорди.

Фокс не получил никаких травм, но заявление в полицию подал.

Отметим, что радиоведущий Фокс известен срывом свадьбы на шоу "Женаты с первого взгляда", чтобы создать контент для своего блога.

Джейкоб Элорди
Джейкоб Элорди. Фото: TheImageDirect.com

Ранее актер Джейкоб Элорди покинул свою девушку.

Также мы рассказывали, почему "Солтберн" стал очень популярен.

нападение
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зарубежные звезды
"Эйфорія"

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