Звезда "Солтберна" напал на радиоведущего из-за неудобных вопросов

Джейкоб Элорди. Фото: instagram.com/jacobelordi/

Актер Джейкоб Элорди, сыгравший в фильмах "Солтберн" и "Присцилла", поссорился с радиоведущим. Причиной стали провокационные вопросы.

Об этом пишет Page Six.

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Элорди в субботу, 3 февраля, был в отеле Clovelly в восточном пригороде Сиднея. К нему подошел радиоведущий Джошуа Фокс. Вопросы, которые он задал артисту, оскорбили его.

Они якобы поругались, а ночью решили выяснить отношения. Полиция расследует случай с участием 32-летнего мужчины, который якобы подвергся нападению со стороны 26-летнего парня, которым, вероятно, был Джейкоб Элорди.

Фокс не получил никаких травм, но заявление в полицию подал.

Отметим, что радиоведущий Фокс известен срывом свадьбы на шоу "Женаты с первого взгляда", чтобы создать контент для своего блога.

Джейкоб Элорди. Фото: TheImageDirect.com

Ранее актер Джейкоб Элорди покинул свою девушку.

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