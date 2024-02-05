Звезда "Солтберна" напал на радиоведущего из-за неудобных вопросов
Актер Джейкоб Элорди, сыгравший в фильмах "Солтберн" и "Присцилла", поссорился с радиоведущим. Причиной стали провокационные вопросы.
Об этом пишет Page Six.
На Джейкоба Элорди заявил в полицию радиоведущий
Австралийская полиция расследует ссору актера Джейкоб Элорди со скандальным радиоведущим у паба.
Элорди в субботу, 3 февраля, был в отеле Clovelly в восточном пригороде Сиднея. К нему подошел радиоведущий Джошуа Фокс. Вопросы, которые он задал артисту, оскорбили его.
Они якобы поругались, а ночью решили выяснить отношения. Полиция расследует случай с участием 32-летнего мужчины, который якобы подвергся нападению со стороны 26-летнего парня, которым, вероятно, был Джейкоб Элорди.
Фокс не получил никаких травм, но заявление в полицию подал.
Отметим, что радиоведущий Фокс известен срывом свадьбы на шоу "Женаты с первого взгляда", чтобы создать контент для своего блога.
Ранее актер Джейкоб Элорди покинул свою девушку.
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