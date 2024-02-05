Зірка "Солтберну" напав на радіоведучого через незручні запитання
Актор Джейкоб Елорді, який зіграв у фільмах "Солтберн" і "Прісцилла", посварився з радіоведучим. Причиною стали провакативні запитання.
Про це пише Page Six.
На Джейкоба Елорді заявив у поліцію радіоведучий
Австралійська поліція розслідує сварку актора Джейкоб Елорді зі скандальним радіоведучим біля пабу.
Елорді у суботу, 3 лютого, був у готелі Clovelly у східному передмісті Сіднея. До нього підійшов радіоведучий Джошуа Фокс. Запитання, які він поставив артисту, образили його.
Вони нібито посварились, а вночі вирішили з'ясувати стосунки. Поліція розслідуває випадок за участю 32-річного чоловіка, який нібито зазнав нападу з боку 26-річного хлопця, який, ймовірно, був Джейкобом Елорді.
Фокс не отримав жодних травм, але заяву в поліцію подав.
Зазначимо, що радіоведучий Фокс відомий зривом весілля на шоу "Одружені з першого погляду", щоб створити контент для свого блогу.
Раніше актор Джейкоб Елорді покинув свою дівчину.
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