Зірка "Солтберну" напав на радіоведучого через незручні запитання

Джейкоб Елорді. Фото: instagram.com/jacobelordi/

Актор Джейкоб Елорді, який зіграв у фільмах "Солтберн" і "Прісцилла", посварився з радіоведучим. Причиною стали провакативні запитання.

Про це пише Page Six.

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Елорді у суботу, 3 лютого, був у готелі Clovelly у східному передмісті Сіднея. До нього підійшов радіоведучий Джошуа Фокс. Запитання, які він поставив артисту, образили його.

Вони нібито посварились, а вночі вирішили з'ясувати стосунки. Поліція розслідуває випадок за участю 32-річного чоловіка, який нібито зазнав нападу з боку 26-річного хлопця, який, ймовірно, був Джейкобом Елорді.

Фокс не отримав жодних травм, але заяву в поліцію подав.

Зазначимо, що радіоведучий Фокс відомий зривом весілля на шоу "Одружені з першого погляду", щоб створити контент для свого блогу.

Джейкоб Елорді. Фото: TheImageDirect.com

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