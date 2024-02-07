Звезды "Друзей" встретились на съемочной площадке забавной рекламы

Актеры Дженнифер Энистон и Дэвид Швиммер. Фото: кадр с видео

Звезды сериала "Друзья" Дженнифер Энистон и Дэвид Швиммер воссоединились в рекламном ролике доставки Uber Eats для Суперкубка. В свое время актеры сыграли влюбленную пару в культовом сериале 1990-х.

Об этом пишет Daily Mail.

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Кроме Энистон в рекламе сыграли Бекхэмы.

Ролик начинается с того, что помощник приносит Энистон пакетик от Uber Eats и говорит, что не помнит, что все это можно заказать там.

"Ну, вы знаете, говорят, что чтобы запомнить что-то, нужно забыть что-то другое. Освободите немного места", — говорится в видео.

После этого в ролике происходит несколько ситуаций, когда люди забывают о важных вещах.

По сюжету 57-летний Дэвид Швиммер подходит к 54-летней Энистон, которая якобы не узнает его.

"Мы раньше встречались?" — спрашивает она.

"Мы работали вместе десять лет", — отвечает Швиммер.

"Десять лет? Ты был великолепен", — говорит ему Энистон, а уходя, произносит вслух: "Будто я могу забыть десять лет своей жизни". Ролик завершается словами Швиммера: "Я ненавижу этот город".

В культовом сериале "Друзья", который выходил на экраны с 1994 по 2004 год, Энистон и Швиммер сыграли влюбленных Рэйчел и Росса.

В ролике для Uber Eats также снялись Дэвид и Виктория Бекхэм. По сюжету Бекхэмы не могут вспомнить название группы, в которой пела Виктория.

Напомним, Дженнифер Энистон поразила откровенным комбинезоном во время светского мероприятия.

Ранее Дженнифер Энистон воспроизвела прическу Рэйчел.