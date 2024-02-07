Зірки "Друзів" зустрілись на знімальному майданчику кумедної реклами
Зірки серіалу "Друзі" Дженніфер Еністон та Девід Швіммер, возз'єдналися у рекламному ролику доставки Uber Eats для Суперкубка. Свого часу актори зіграли закохану пару у культовому серіалу 1990-х.
Про це пише Daily Mail.
Крім Еністон у рекламі зіграли Бекхеми
Ролик починається з того, що помічник приносить Еністон пакетик від Uber Eats і каже, що не пам'ятає, що все це можна замовити там.
"Ну, ви знаєте, кажуть, що щоб запам'ятати щось, потрібно забути щось інше. Звільніть трохи місця", — йдеться у відео.
Після цього у ролику відбувається кілька ситуацій, коли люди забувають важливі речі.
За сюжетом 57-річний Девід Швіммер підходить до 54-річної Еністон, яка нібито не впізнає його.
"Ми раніше зустрічались?" — Запитує вона.
"Ми працювали разом десять років", — відповідає Швіммер.
"Десять років? Ти був чудовий", — каже йому Еністон, а йдучи, вимовляє вголос: "Ніби я можу забути десять років свого життя". Ролик завершується словами Швіммера: "Я ненавиджу це місто".
У культовому серіалі "Друзі", який виходив на екрани з 1994 по 2004 рік, Еністон та Швіммер зіграли закоханих Рейчел та Росса.
У ролику для Uber Eats також знялися Девід та Вікторія Бекхем. За сюжетом Бекхеми не можуть згадати назву гурту, в якому співала Вікторія.
Нагадаємо, Дженніфер Еністон вразила відвертим комбінезоном під час світського заходу.
Раніше Дженніфер Еністон відтворила зачіску Рейчел.
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