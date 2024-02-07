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Зірки "Друзів" зустрілись на знімальному майданчику кумедної реклами

7 лютого 2024 12:01
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Зірки "Друзів" зустрілись на знімальному майданчику кумедної реклами
Актори Дженніфер Еністон та Девід Швіммер. Фото: кадр з відео
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Зірки серіалу "Друзі" Дженніфер Еністон та Девід Швіммер, возз'єдналися у рекламному ролику доставки Uber Eats для Суперкубка. Свого часу актори зіграли закохану пару у культовому серіалу 1990-х.

Про це пише Daily Mail.

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Ролик починається з того, що помічник приносить Еністон пакетик від Uber Eats і каже, що не пам'ятає, що все це можна замовити там.

 

"Ну, ви знаєте, кажуть, що щоб запам'ятати щось, потрібно забути щось інше. Звільніть трохи місця", — йдеться у відео.

Після цього у ролику відбувається кілька ситуацій, коли люди забувають важливі речі.

За сюжетом 57-річний Девід Швіммер підходить до 54-річної Еністон, яка нібито не впізнає його.

"Ми раніше зустрічались?" — Запитує вона.

"Ми працювали разом десять років", — відповідає Швіммер.

"Десять років? Ти був чудовий", — каже йому Еністон, а йдучи, вимовляє вголос: "Ніби я можу забути десять років свого життя". Ролик завершується словами Швіммера: "Я ненавиджу це місто".

У культовому серіалі "Друзі", який виходив на екрани з 1994 по 2004 рік, Еністон та Швіммер зіграли закоханих Рейчел та Росса.

У ролику для Uber Eats також знялися Девід та Вікторія Бекхем. За сюжетом Бекхеми не можуть згадати назву гурту, в якому співала Вікторія.

Нагадаємо, Дженніфер Еністон вразила відвертим комбінезоном під час світського заходу.

Раніше Дженніфер Еністон відтворила зачіску Рейчел.

Дженіфер Еністон
серіал Друзі
закордонні зірки
зірки

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