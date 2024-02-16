Звезду фільма ужасов "Оно" поймали на перевозке запрещенных веществ
Шведский актер Билл Скарсгард, сыгравший роль клоуна Пеннивайза в фильме ужасов "Оно", нарушил закон. Его оштрафовали за перевозку марихуаны.
Об этом пишет TMZ .
У актера Билла Скарсгарда нашли марихуану
Актер Билл Скарсгард, сыгравший популярного клоуна-убийцу Пеннивайза в экранизации книги Стивена Кинга "Оно", нарушил закон.
Его задержали в аэропорту Арланда с 2,43 г марихуаны. Актер не отрицал вину и ему выписали штраф на $3825.
Скарсгарду действительно повезло, ведь в Швеции марихуана запрещена и на медицинском, и на рекреационном уровнях. Закон о каннабисе разделен на четыре наказания: потребление, хранение, производство и распространение.
Актера могли наказать тюремным заключением сроком до шести месяцев.
Ранее звезда "Паразитов" совершил самоубийство с помощью запрещенных веществ.
Также Арнольд Шварцнеггер был задержан в аэропорту из-за нарушений.
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