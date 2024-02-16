Зірку фільму жахів "Воно" спіймали на перевезенні заборонених речовин
Шведський актор Білл Скарсгард, який зіграв роль клоуна Пеннівайза у фільмі жахів "Воно", порушив закон. Його оштрафували за перевезення марихуани.
Про це пише TMZ.
У актора Білла Скарсгарда знайшли марихуану
Актор Білл Скарсгард, який зіграв популярного клоуна-вбивцю Пеннівайза у екранізації книги Стівена Кінга "Воно", порушив закон.
Його затримали в аеропорту Арланда з 2,43 грама марихуани. Актор не заперечував провину і йому виписали штраф на $3825.
Скарсгарду насправді повезло, адже в Швеції марихуана заборонена і на медичному, і на рекреаційному рівнях. Закон про канабіс розділений на чотири покарання: споживання, зберігання, виробництво і поширення.
Актора могли покарати тюремним ув'язненням на строк до шести місяців.
Раніше зірка "Паразитів" вчинив самогубство за допомогою заборонених речовин.
Також Арнольда Шварцнеггера затримали у аеропорту через порушення.
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