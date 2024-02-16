Зірку фільму жахів "Воно" спіймали на перевезенні заборонених речовин

Клоун Пеннівайз у фільмі "Воно". Фото: стоп-кадр

Шведський актор Білл Скарсгард, який зіграв роль клоуна Пеннівайза у фільмі жахів "Воно", порушив закон. Його оштрафували за перевезення марихуани.

Про це пише TMZ.

У актора Білла Скарсгарда знайшли марихуану

Актор Білл Скарсгард, який зіграв популярного клоуна-вбивцю Пеннівайза у екранізації книги Стівена Кінга "Воно", порушив закон.

Його затримали в аеропорту Арланда з 2,43 грама марихуани. Актор не заперечував провину і йому виписали штраф на $3825.

Скарсгарду насправді повезло, адже в Швеції марихуана заборонена і на медичному, і на рекреаційному рівнях. Закон про канабіс розділений на чотири покарання: споживання, зберігання, виробництво і поширення.

Актора могли покарати тюремним ув'язненням на строк до шести місяців.

Актор Білл Скарсгард. Фото: instagram.com/billskarsgard

Раніше зірка "Паразитів" вчинив самогубство за допомогою заборонених речовин.

Також Арнольда Шварцнеггера затримали у аеропорту через порушення.