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Зірку фільму жахів "Воно" спіймали на перевезенні заборонених речовин

16 лютого 2024 17:00
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська
Зірку фільму жахів "Воно" спіймали на перевезенні заборонених речовин
Клоун Пеннівайз у фільмі "Воно". Фото: стоп-кадр
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська

Шведський актор Білл Скарсгард, який зіграв роль клоуна Пеннівайза у фільмі жахів "Воно", порушив закон. Його оштрафували за перевезення марихуани.

Про це  пише TMZ.

У актора Білла Скарсгарда знайшли марихуану

Актор Білл Скарсгард, який зіграв популярного клоуна-вбивцю Пеннівайза у екранізації книги Стівена Кінга "Воно", порушив закон. 

Його затримали в аеропорту Арланда з 2,43 грама марихуани. Актор не заперечував провину і йому виписали штраф на $3825.

Скарсгарду насправді повезло, адже в Швеції марихуана заборонена і на медичному, і на рекреаційному рівнях. Закон про канабіс розділений на чотири покарання: споживання, зберігання, виробництво і поширення. 

Актора могли покарати тюремним ув'язненням на строк до шести місяців.

Актор Білл Скарсгард. Фото: instagram.com/billskarsgard
Актор Білл Скарсгард. Фото: instagram.com/billskarsgard

Раніше зірка "Паразитів" вчинив самогубство за допомогою заборонених речовин.

Також Арнольда Шварцнеггера затримали у аеропорту через  порушення.

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