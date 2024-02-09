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Звезд "голой вечеринки" навсегда выбросили со сцены — Кремль добавил их в черный список

9 февраля 2024 18:15
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская
Звезд "голой вечеринки" навсегда выбросили со сцены — Кремль добавил их в черный список
Лолита, Ксения Собчак, Настя Ивлеева на голой вечеринке. Фото: росСМИ
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская

В список подпольно запретных артистов в России попали 50 певцов и музыкантов. Среди них есть участники скандальной "голой" вечеринки и исполнители, выразившие свою поддержку Украине после полномасштабного вторжения. 

Об этом пишут РосСМИ.

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Медиа страны-оккупанты сообщили, что промоутерам и музыкальным продюсерам в России направили "черный список" артистов. Именно этим исполнителям российские власти запрещают выступления и рекламу на территории страны.

В список попали участники "голой" вечеринки ведущей Насти Ивлеевой — Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Глюкоза, Дима Билан и предательница Анна Асти.

Также запретили выступать и музыкантам, которые были против путинского режима. Например, рэпер Loqiemean (Роман Худяков) и группе "Несчастный случай", которые выразили свою антивоенную позицию.

По непонятным причинам в список попали и музыкальные группы, которые давала "пророссийские" концерты — "Монгол Шуудан", "Йорш" и "План Ломоносова".

Вечеринка Насти Ивлеевой
"Голая" вечеринка. Фото: росСМИ

Ранее российские медиа уже писали, что промоутерам звонили и сообщали, с кем нельзя устраивать концерты за государственные деньги.

Полный "черный список" артистов — "Анна Асти, Dead Blonde, Kedr, Livanskiy, Loqiemean (Роман Худяков), Markul, Monran, The Chemodan, Сергей Ананич, Борис Андрианов, Ольга Арефьева, Дима Билан, Глюкоза, Jukebox Trio, Plamenev, Shortparis, The Matrixx, Wildways, Диктофон, Другдиджея, Йорш, Комсомольск, Несчастный случай, Алексей Кортнев, Монгол Шуудан, Максим Леонидов, Максим Марлоу, Лолита Милявская, Алексея Нович, Щенки, Павел Пиков
Полина Осетинская, СМН, Электрофорез, Максим Тесли, Мария Тотибадзе, План Ломоносова, Олег Ягодин (Курара), Операция, Пластилин, Полуматери, Путь, Рыночные отношения, Слот, Формация Лимон, Рита Дакота, Альбина Джанабаева, Дмитрий Данило (Scally Milano), Дора, Дмитрий Емельянов, Александр Казян (ОУ74), Филипп Киркоров”.

Раньше мы рассказывали детали "голой" вечеринки и последствия для артистов.

Также рэпер, находившийся в одном носке, пошел служить в русскую армию.

Напомним, что музыкантов российской группы Би-2 посадили в тюрьму Бангкока.

война
украинцы
россияне
Филипп Киркоров
Настя Ивлеева
Лолита Милявская
Кремль
Россия

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