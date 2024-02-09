Зірок "голої вечірки" назавжди викинули зі сцени — Кремль додав їх до чорного списку

Лоліта, Ксенія Собчак, Настя Івлеєва на "голій" вечірці. Фото: росЗМІ

До списку підпільно заборонених артистів у Росії потрапило 50 співаків та музикантів. Серед них є учасники скандальної "голої" вечірки та виконавці, які виразили свою підтримку Україні після повномасштабного вторгнення.

Про це пишуть РосЗМІ.

Читайте також:

Кремль таємно заборонив виступи 50-ти російських артистів

Медіа країни-окупанта повідомили, що промоутерам та музичним продюсерам в Росії надіслали "чорний список" артистів. Саме цим виконавцям російська влада забороняє мати виступи і рекламу на території країни.

До списку потрапили учасники "голої" вечірки ведучої Насті Івлєєвої — Філіп Кіркоров, Лоліта Мілявська, Глюкоза, Діма Білан і зрадниця Анна Асті.

Також заборонили виступати і музикантам, які були проти путінського режиму. Наприклад, репер Loqiemean (Роман Худяков) і групі "Нещасний випадок", які висловлювали свою антивоєнну позицію.

З незрозумілих причин до списку потрапили і музичні гурти, які давала "проросійські" концерти, — "Монгол Шуудан", "Йорш" і "План Ломоносова".

"Гола" вечірка. Фото: росЗМІ

Раніше російські медіа вже писали, що промоутерам звонили і повідомляли, з ким саме не можна влаштовувати концерти за державні гроші.

Повний "чорний список" артистів — "Анна Асті, Dead Blonde, Kedr, Livanskiy, Loqiemean (Роман Худяков), Markul, Monran, The Chemodan, Сергій Ананіч, Борис Андріанов, Ольга Ареф'єва, Дима Білан, Глюкоза, Jukebox Trio, Plamenev, Shortparis, The Matrixx, Wildways, Диктофон, Другдіджея, Йорш, Комсомольськ, Нещасний випадок, Олексій Кортнєв, Монгол Шуудан, Максим Леонідов, Максим Марлоу, Лоліта Мілявська, Олексія Нович, Щенки, Павло Піковський

Поліна Осетинська, СМН, Електрофорез, Максим Теслі, Марія Тотібадзе, План Ломоносова, Олег Ягодін (Курара), Операція, Пластилін, Півматері, Шлях, Ринкові відносини, Слот, Формація Лимон, Рита Дакота, Альбіна Джанабаєва, Дмитро Данило (Scally Milano), Дора, Дмитро Ємельянов, Олександр Казян (ОУ74), Філіп Кіркоров".

Раніше ми розповідали деталі "голої" вечірки і наслідки для артистів.

Також репер, який був в одній шкарпетці, пішов служити в російську армію.

Нагадаємо, що музикантів російського гурту Бі-2 посадили у в'язницю Бангкока.