Злата Огневич снова встретила своего преследователя — пригрозила полицией

Певица Злата Огневич. Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Сталкер Златы Огневич, который преследует ее уже в течение пяти лет и угрожал ее убить, появился снова. На этот раз он ждал певицу в автомобиле под подъездом, но как только она начала его снимать — начал оправдываться и уехал.

Видео звезда опубликовала в Instagram.

Призывала уволить преследователя

Уже пятый год подряд Вадим Лебедь преследует певицу Злату Огневич. Ранее он угрожал ей и ее папе убийством и даже на телевидении не стеснялся говорить об этом.

Однако затем этим делом занялась полиция и запретила ему приближаться к певице. Сталкер не придерживался запрета, ведь Огневич встретила его возле своего дома.

Преследователь Златы Огневич Вадим Лебедь. Скриншот со сторис instagram.com/zlata.ognevich

Лебедь работает водителем в такси Uklon. Злата в сторис обратилась к компании, чтобы они уволили мужчину, ведь он преследователь и преступник.

"Обращаюсь в службу публично. У вас работает водитель, который угрожал убийством мне и моей семье. И он возит ваших пассажиров. Это опасно, по моему мнению. Примите соответствующие меры. Такие люди не имеют права работать в такси", — написала исполнительница в сторис.

Когда певица начала снимать на камеру его и номера его машины, а также пригрозила снова обратиться в полицию, мужчина начал делать вид, будто не понимает, о чем вообще говорит Огневич.

"Ты сошла с ума, что ли? Что ты хочешь? Я на доставку приехал, понимаешь? У тебя что, вопрос есть? Я тебя трогаю? Я приехал на доставку", — сказал на камеру преследователь.

Автомобиль преследователя Златы Огневич. Скриншот со сторис

Но на его лице была легкая улыбка, как и тогда, когда он в 2020 году комментировал желание убить певицу. Показалось, что мужчина получает удовольствие от происходящего. В результате он уехал.

Напомним, ранее мы писали, что Злата Огневич ошеломила изменением образа. Также мы рассказывали, что скандальный блогер публично унизил Злату Огневич за ее творчество.