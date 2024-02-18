Злата Огнєвіч знову зустріла свого переслідувача — пригрозила поліцією
Сталкер Злати Огнєвіч, який переслідує її вже протягом п'яти років і погрожував її вбити, з'явився знову. Цього разу він чекав на співачку в автомобілі під під'їздом, проте щойно вона почала його знімати — почав виправдовуватися і поїхав.
Відео зірка опублікувала в Instagram.
Закликала звільнити переслідувача
Вже п'ятий рік поспіль Вадим Лебідь переслідує співачку Злату Огнєвіч. Раніше він погрожував їй і її татові вбивством і навіть на телебаченні не соромився говорити про це.
Проте потім цією справою зайнялася поліція і заборонила йому наближатися до співачки. Сталкер не дотримався заборони, адже Огнєвіч зустріла його біля свого будинку.
Наразі Лебідь працює водієм у таксі Uklon. Злата у сторіс звернулася до компанії, щоб вони звільнили чоловіка, адже він переслідувач і злочинець.
"Звертаюсь у службу публічно. У вас працює водій, який погрожував вбивством мені та моїй родині. І він возить ваших пасажирів. Це небезпечно, на мою думку. Прийміть належні міри. Такі люди не мають права працювати в таксі", — написала виконавиця у сторіс.
Коли співачка почала знімати на камеру його і номери його машини, а також пригрозила знову звернутися до поліції, чоловік почав вдавати, ніби не розуміє, про що взагалі говорить Огнєвіч.
"Ти збожеволіла, чи що? Що ти хочеш? Я на доставку приїхав, розумієш? У тебе що, запитання є? Я тебе чіпаю? Я приїхав на доставку", — сказав на камеру переслідувач.
Але на його обличчі була легка посмішка, як і тоді, коли він у 2020-му році коментував бажання вбити співачку. Здалося, що чоловік отримує задоволення від того, що відбувається. В результаті він поїхав геть.
Нагадаємо, раніше ми писали, що Злата Огнєвіч приголомшила зміною образу. Також ми розповідали, що скандальний блогер публічно принизив Злату Огнєвіч за її творчість.
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