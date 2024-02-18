Злата Огнєвіч знову зустріла свого переслідувача — пригрозила поліцією

Співачка Злата Огнєвіч. Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Сталкер Злати Огнєвіч, який переслідує її вже протягом п'яти років і погрожував її вбити, з'явився знову. Цього разу він чекав на співачку в автомобілі під під'їздом, проте щойно вона почала його знімати — почав виправдовуватися і поїхав.

Відео зірка опублікувала в Instagram.

Закликала звільнити переслідувача

Вже п'ятий рік поспіль Вадим Лебідь переслідує співачку Злату Огнєвіч. Раніше він погрожував їй і її татові вбивством і навіть на телебаченні не соромився говорити про це.

Проте потім цією справою зайнялася поліція і заборонила йому наближатися до співачки. Сталкер не дотримався заборони, адже Огнєвіч зустріла його біля свого будинку.

Переслідувач Злати Огнєвіч Вадим Лебідь. Скриншот зі сторіс instagram.com/zlata.ognevich

Наразі Лебідь працює водієм у таксі Uklon. Злата у сторіс звернулася до компанії, щоб вони звільнили чоловіка, адже він переслідувач і злочинець.

"Звертаюсь у службу публічно. У вас працює водій, який погрожував вбивством мені та моїй родині. І він возить ваших пасажирів. Це небезпечно, на мою думку. Прийміть належні міри. Такі люди не мають права працювати в таксі", — написала виконавиця у сторіс.

Коли співачка почала знімати на камеру його і номери його машини, а також пригрозила знову звернутися до поліції, чоловік почав вдавати, ніби не розуміє, про що взагалі говорить Огнєвіч.

"Ти збожеволіла, чи що? Що ти хочеш? Я на доставку приїхав, розумієш? У тебе що, запитання є? Я тебе чіпаю? Я приїхав на доставку", — сказав на камеру переслідувач.

Автомобіль переслідувача Злати Огнєвіч. Скриншот зі сторіс instagram.com/zlata.ognevich

Але на його обличчі була легка посмішка, як і тоді, коли він у 2020-му році коментував бажання вбити співачку. Здалося, що чоловік отримує задоволення від того, що відбувається. В результаті він поїхав геть.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Злата Огнєвіч приголомшила зміною образу. Також ми розповідали, що скандальний блогер публічно принизив Злату Огнєвіч за її творчість.