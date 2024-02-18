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Злата Огнєвіч знову зустріла свого переслідувача — пригрозила поліцією

18 лютого 2024 14:44
677c7dcf-97c7-4c83-c121-758606e8d000 - Ростислав Савченко
Злата Огнєвіч знову зустріла свого переслідувача — пригрозила поліцією
Співачка Злата Огнєвіч. Фото: instagram.com/zlata.ognevich
677c7dcf-97c7-4c83-c121-758606e8d000 - Ростислав Савченко

Сталкер Злати Огнєвіч, який переслідує її вже протягом п'яти років і погрожував її вбити, з'явився знову. Цього разу він чекав на співачку в автомобілі під під'їздом, проте щойно вона почала його знімати — почав виправдовуватися і поїхав. 

Відео зірка опублікувала в Instagram.

Закликала звільнити переслідувача

Вже п'ятий рік поспіль Вадим Лебідь переслідує співачку Злату Огнєвіч. Раніше він погрожував їй і її татові вбивством і навіть на телебаченні не соромився говорити про це. 

Проте потім цією справою зайнялася поліція  і заборонила йому наближатися до співачки. Сталкер не дотримався заборони, адже Огнєвіч зустріла його біля свого будинку. 

 

Злата Огнєвіч знову зустріла свого переслідувача — пригрозила поліцією - фото 1
Переслідувач Злати Огнєвіч Вадим Лебідь. Скриншот зі сторіс instagram.com/zlata.ognevich

Наразі Лебідь працює водієм у таксі Uklon. Злата у сторіс звернулася до компанії, щоб вони звільнили чоловіка, адже він переслідувач і злочинець.

"Звертаюсь у службу публічно. У вас працює водій, який погрожував вбивством мені та моїй родині. І він возить ваших пасажирів. Це небезпечно, на мою думку. Прийміть належні міри. Такі люди не мають права працювати в таксі", — написала виконавиця у сторіс. 

Коли співачка почала знімати на камеру його і номери його машини, а також пригрозила знову звернутися до поліції, чоловік почав вдавати, ніби не розуміє, про що взагалі говорить Огнєвіч. 

"Ти збожеволіла, чи що? Що ти хочеш? Я на доставку приїхав, розумієш? У тебе що, запитання є? Я тебе чіпаю? Я приїхав на доставку", — сказав на камеру переслідувач. 

 

Злата Огнєвіч знову зустріла свого переслідувача — пригрозила поліцією - фото 2
Автомобіль переслідувача Злати Огнєвіч. Скриншот зі сторіс instagram.com/zlata.ognevich

Але на його обличчі була легка посмішка, як і тоді, коли він у 2020-му році коментував бажання вбити співачку. Здалося, що чоловік отримує задоволення від того, що відбувається. В результаті він поїхав геть. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що Злата Огнєвіч приголомшила зміною образу. Також ми розповідали, що скандальний блогер публічно принизив Злату Огнєвіч за її творчість.

таксі
Злата Огневич
українські зірки
переслідування

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