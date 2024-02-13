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Алан Бадоєв зворушливо привітав доньку з днем народження

13 лютого 2024 11:15
677c7dcf-97c7-4c83-c121-758606e8d000 - Ростислав Савченко
Алан Бадоєв зворушливо привітав доньку від з Днем народження
Режисер Алан Бадоєв. Фото: instagram.com/alanbadoev
677c7dcf-97c7-4c83-c121-758606e8d000 - Ростислав Савченко

Режисер Алан Бадоєв зворушливо привітав з 19-річчям свою доньку Лоліту. На честь свята він опублікував архівні фото з донькою.

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Показав архівні фото

Алан Бадоєв має двох дітей від колишньої дружини Жанни Бадоєвої, яка зараз працює на російському телебаченні. Його прийомний син Борис і рідна донька Лоліта живуть в Італії. 

Алан Бадоєв мешкає у Києві і рідко виїжджає за кордон. Востаннє він бачився зі своєю донькою Лолітою пів року тому: вони проводили разом вікенд у Парижі. Тато і донька дуже близькі.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Alan Badoev (@alanbadoev)

 

У день народження доньки він опублікував зворушливий допис. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Alan Badoev (@alanbadoev)

"Lo 19. Немає у світі більшого чуда, аніж ти.
Я завжди поруч, доню", — написав режисер. 

 

Алан Бадоєв зворушливо привітав доньку від з Днем народження - фото 1
Донька Алана Бадоєва Лоліта. Фото: instagram.com/alanbadoev
Алан Бадоєв зворушливо привітав доньку від з Днем народження - фото 2
Донька Алана Бадоєва Лоліта. Фото: instagram.com/alanbadoev
Алан Бадоєв зворушливо привітав доньку від з Днем народження - фото 3
Донька Алана Бадоєва Лоліта. Фото: instagram.com/alanbadoev

Він також опублікував архівні фото з донькою, сином, а також показав Лоліту, коли вона була маленькою. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Alan Badoev (@alanbadoev)

Сама дівчина також показала, як святкувала день народження: цей день вона провела з друзями, також задувала свічки на величезному торті. 

 

Алан Бадоєв зворушливо привітав доньку від з Днем народження - фото 4
Донька Алана Бадоєва Лоліта. Фото: instagram.com/lola_mikk 

Нагадаємо, в столиці пройшла зіркова прем'єра фільму "Довга Доба" Алана Бадоєва. Також ми писали, що Бадоєв у інтервʼю назвав найбільший ляпас для російських меломанів. 

діти
День народження
Алан Бадоєв
Жанна Бадоєва
українські зірки

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