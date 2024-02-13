Алан Бадоєв зворушливо привітав доньку від з Днем народження

Алан Бадоєв зворушливо привітав доньку з днем народження
Режисер Алан Бадоєв зворушливо привітав з 19-річчям свою доньку Лоліту. На честь свята він опублікував архівні фото з донькою.
Дописом поділився в Instagram.
Показав архівні фото
Алан Бадоєв має двох дітей від колишньої дружини Жанни Бадоєвої, яка зараз працює на російському телебаченні. Його прийомний син Борис і рідна донька Лоліта живуть в Італії.
Алан Бадоєв мешкає у Києві і рідко виїжджає за кордон. Востаннє він бачився зі своєю донькою Лолітою пів року тому: вони проводили разом вікенд у Парижі. Тато і донька дуже близькі.
У день народження доньки він опублікував зворушливий допис.
"Lo 19. Немає у світі більшого чуда, аніж ти.
Я завжди поруч, доню", — написав режисер.
Він також опублікував архівні фото з донькою, сином, а також показав Лоліту, коли вона була маленькою.
Сама дівчина також показала, як святкувала день народження: цей день вона провела з друзями, також задувала свічки на величезному торті.
Нагадаємо, в столиці пройшла зіркова прем'єра фільму "Довга Доба" Алана Бадоєва. Також ми писали, що Бадоєв у інтервʼю назвав найбільший ляпас для російських меломанів.
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