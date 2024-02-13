Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Super arrow Алан Бадоев трогательно поздравил дочь с Днем рождения arrow

Алан Бадоев трогательно поздравил дочь с Днем рождения

13 февраля 2024 11:15
677c7dcf-97c7-4c83-c121-758606e8d000 - Ростислав Савченко
Алан Бадоев трогательно поздравил дочь с Днем рождения
Режиссер Алан Бадоев. Фото: instagram.com/alanbadoev
677c7dcf-97c7-4c83-c121-758606e8d000 - Ростислав Савченко

Режиссер Алан Бадоев трогательно поздравил с 19-летием свою дочь Лолиту. В честь праздника он опубликовал архивные фото с дочерью.

Публикацией поделился в Instagram.

Читайте также:

Показал архивные фото

У Алана Бадоева двое детей от бывшей жены Жанны Бадоевой, которая сейчас работает на российском телевидении. Его приемный сын Борис и родная дочь Лолита живут в Италии.

Алан Бадоев проживает в Киеве и редко ездит за границу. В последний раз он виделся со своей дочерью Лолитой полгода назад: они проводили вместе уик-энд в Париже. Папа и дочь очень близки.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by Alan Badoev (@alanbadoev)

 

В день рождения дочери он опубликовал трогательную публикацию.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by Alan Badoev (@alanbadoev)

"Lo 19. Нет в мире большего чуда, чем ты.
Я всегда рядом, дочка", — написал режиссер.

 

Алан Бадоев трогательно поздравил дочь с Днем рождения - фото 1
Дочь Алана Бадоева Лолита. Фото: instagram.com/alanbadoev
Алан Бадоев трогательно поздравил дочь с Днем рождения - фото 2
Дочь Алана Бадоева Лолита. Фото: instagram.com/alanbadoev
Алан Бадоев трогательно поздравил дочь с Днем рождения - фото 3
Дочь Алана Бадоева Лолита. Фото: instagram.com/alanbadoev

Он также опубликовал архивные фото с дочерью, сыном, а также показал Лолиту, когда она была маленькой.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by Alan Badoev (@alanbadoev)

Сама девушка также показала, как отмечала день рождения: этот день она провела с друзьями, также задувала свечи на огромном торте.

 

Алан Бадоев трогательно поздравил дочь с Днем рождения - фото 4
Дочь Алана Бадоева Лолита. Фото: instagram.com/lola_mikk

Напомним, в столице прошла звездная премьера фильма "Довга доба" Алана Бадоева. Также мы писали, что Бадоев в интервью назвал самую большую оплеуху для русских меломанов.

дети
День рождения
Алан Бадоев
Жанна Бадоева
украинские звезды

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:18 ТЦК изобрели новый "хитрый" способ вручить повестку — юрист прокомментировал ситуацию

7 февраля 2024

19:34 Под корой Земли обнаружен подземный водный мир и другая жизнь

4 февраля 2024

11:21 Приходько высмеяла Нацотбор Евровидения и назвала своего фаворита

5 февраля 2024
Новость с фото

05:31В Киеве прогремели два взрыва, — соцсети

3 февраля 2024

16:25 Залужный поздравил Усиков — что подарил главнокомандующий

7 февраля 2024
Новость с видео

03:14 Эти деревья нельзя сажать на участке — опасность для здоровья и дома

30 января 2024

22:18Кого могут освободить от призыва по новому законопроекту о мобилизации

7 февраля 2024
Новость с видео

21:24 Какие штатские специальности сейчас больше всего нужны армии — в ВСУ дали ответ

8 февраля 2024

13:31Игнат ответил, когда Украина сможет получить истребители F-16

4 февраля 2024

06:40 Цены на цветной металл в Украине — сколько стоит сдать 1 кг меди в начале февраля

Актуальное по теме