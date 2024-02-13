Алан Бадоев трогательно поздравил дочь с Днем рождения

Режиссер Алан Бадоев. Фото: instagram.com/alanbadoev

Режиссер Алан Бадоев трогательно поздравил с 19-летием свою дочь Лолиту. В честь праздника он опубликовал архивные фото с дочерью.

Публикацией поделился в Instagram.

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У Алана Бадоева двое детей от бывшей жены Жанны Бадоевой, которая сейчас работает на российском телевидении. Его приемный сын Борис и родная дочь Лолита живут в Италии.

Алан Бадоев проживает в Киеве и редко ездит за границу. В последний раз он виделся со своей дочерью Лолитой полгода назад: они проводили вместе уик-энд в Париже. Папа и дочь очень близки.

В день рождения дочери он опубликовал трогательную публикацию.

"Lo 19. Нет в мире большего чуда, чем ты.

Я всегда рядом, дочка", — написал режиссер.

Дочь Алана Бадоева Лолита. Фото: instagram.com/alanbadoev

Дочь Алана Бадоева Лолита. Фото: instagram.com/alanbadoev

Дочь Алана Бадоева Лолита. Фото: instagram.com/alanbadoev

Он также опубликовал архивные фото с дочерью, сыном, а также показал Лолиту, когда она была маленькой.

Сама девушка также показала, как отмечала день рождения: этот день она провела с друзьями, также задувала свечи на огромном торте.

Дочь Алана Бадоева Лолита. Фото: instagram.com/lola_mikk

Напомним, в столице прошла звездная премьера фильма "Довга доба" Алана Бадоева. Также мы писали, что Бадоев в интервью назвал самую большую оплеуху для русских меломанов.