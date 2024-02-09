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В столиці пройшла зіркова прем'єра фільму "Довга Доба" Алана Бадоєва

9 лютого 2024 21:46
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор
В столиці пройшла зіркова прем'єра фільму "Довга Доба" Алана Бадоєва
Прем'єра фільму "Довга Доба". Фото: Новини.LIVE
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Режисер, продюсер Алан Бадоєв спільно зі студією "1+1" провели в п’ятницю, 9 лютого, зіркову прем’єру фільму "Довга Доба". За словами творців стрічки — це кінодокумент про сучасну історію України, що створений з 12 тисяч історій українців. Це 120 хвилин про минуле заради майбутнього. 

Новини.LIVE розкаже, хто з представників українського шоу-бізнесу завітав на прем’єру фільму, який  виходить в кінопрокат вже в суботу, 10 лютого. 

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Зіркова прем’єра фільму "Довга Доба"

Кожен кадр у стрічці відзнятий українцями на їхні ґаджети. Це фільм про життя та виживання, спротив і єдність та відважні вчинки українців. 

"Головна ціль — щоб цей фільм був капсулою часу, нашої довгої доби, котра ще триває, і звісно, що цю капсулу ми хочемо передати світові. Щоб він відчув — що таке бути українцем у цей час. Бо стільки у світі теревенів, чи потрібно нам допомагати, як саме. Але я хочу, щоб люди подивились, хто є то українці. Це люди, які в найважчих умовах все ще люблять світ", — розповів Новини.LIVE Алан Бадоєв. 

Одними з перших фільм побачили чимало знаменитостей. Серед них, зокрема, й зірки "Євробачення": гурт TVORHI, MELOVIN, Jerry Heil. Також "Довгу Добу" переглянула співачка Анна Трінчер та інші зірки.

В столиці пройшла зіркова прем'єра фільму "Довга Доба" Алана Бадоєва - фото 1
Співачка Jerry Heil на прем'єрі фільму "Довга Доба". Фото: Новини.LIVE
В столиці пройшла зіркова прем'єра фільму "Довга Доба" Алана Бадоєва - фото 2
Гурт TVORHI на прем'єрі фільму "Довга Доба". Фото: Новини.LIVE
В столиці пройшла зіркова прем'єра фільму "Довга Доба" Алана Бадоєва - фото 3
Співак MELOVIN на прем'єрі фільму "Довга Доба". Фото: Новини.LIVE

"Мені дуже бажано було б, по-перше, щоб люди відчули єдність (після перегляду стрічки. — Ред.). Бо коли ми єдині — ми непереможні. І в цьому фільмі це відчувається. А світ має відчути, що Україна — це про життя. Ми дуже любимо свою землю. І ми просто хочемо на ній жити", — підсумував Бадоєв.

Фільм починається з історії Романа Жука та його родини, яка й стала відправною як для режисера, так і для всієї команди.  

Разом з партнерами фільму — мережею кінотеатрів Multiplex та monobank — автори стрічки подбали про те, аби її змогли побачити якомога більше людей у різних містах України. Отримавши безкоштовний квиток на кінопоказ "Довга Доба", кожен українець матиме змогу зробити донат.

ЯК ОТРИМАТИ БЕЗКОШТОВНИЙ КВИТОК: https://dovhadoba.badoevid.com/

Уся сума зібраних донатів від кінопоказу буде спрямована на лікування важко поранених військових. 

Нагадаємо, раніше ми писали, які фільми вийшли в український кінопрокат цього тижня. Також ми розповідали, що у США спробували зірвати показ фільму "Буча".

кіно
Алан Бадоєв
благодійність
українські зірки

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