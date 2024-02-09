В столице прошла звездная премьера фильма "Довга Доба" Алана Бадоева

Премьера фильма "Довга Доба". Фото: Новини.LIVE

Режиссер, продюсер Алан Бадоев совместно со студией "1+1" провели в пятницу, 9 февраля, звездную премьеру фильма "Довга Доба". По словам создателей фильма, это кинодокумент о современной истории Украины, созданный из 12 тысяч историй украинцев. Это 120 минут о прошлом ради будущего.

Новини.LIVE расскажет, кто из представителей украинского шоу-бизнеса посетил премьеру фильма, который выходит в кинопрокат уже в субботу, 10 февраля.

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Каждый кадр в ленте снят украинцами на их гаджеты. Это фильм о жизни и выживании, сопротивлении и единстве и отважных поступках украинцев.

"Главная цель — чтобы этот фильм был капсулой времени, наших длинных суток, которое еще продолжается и конечно, что эту капсулу мы хотим передать миру. Чтобы он почувствовал — что такое быть украинцем в это время. Потому что столько в мире теревен, нужно ли нам помогать, как именно. Но я хочу, чтобы люди посмотрели, кто это украинцы. Это люди, которые в самых тяжелых условиях все еще любят мир", — рассказал Новини.LIVE Алан Бадоев.

Одними из первых фильмов увидели немало знаменитостей. Среди них, в частности, звезды "Евровидения": группа TVORHI, MELOVIN, Jerry Heil. Также "Довга Доба" посмотрела певица Анна Тринчер и другие звезды.

Певица Jerry Heil на премьере фильма "Довга Доба". Новини.LIVE

Группа TVORHI на премьере фильма "Довга Доба". Фото: Новини.LIVE

Певец MELOVIN на премьере фильма "Довга Доба". Фото: Новини.LIVE

"Мне очень желательно было бы, во-первых, чтобы люди почувствовали единство (после просмотра ленты. — Ред.). Потому что когда мы единые — мы непобедимы. И в этом фильме это чувствуется. А мир должен почувствовать, что Украина — это о жизнь. Мы очень любим свою землю. И мы просто хотим на ней жить", — подытожил Бадоев.

Фильм начинается с истории Романа Жука и его семьи, которая стала отправной как для режиссера, так и для всей команды.

Вместе с партнерами фильма — сетью кинотеатров Multiplex и monobank — авторы фильма позаботились о том, чтобы ее смогли увидеть как можно больше людей в разных городах Украины. Получив бесплатный билет на кинопоказ "Довга Доба", каждый украинец сможет сделать донат.

КАК ПОЛУЧИТЬ БЕСПЛАТНЫЙ БИЛЕТ: https://dovhadoba.badoevid.com/

Вся сумма собранных донатов от кинопоказа будет направлена на лечение тяжело раненых военных.

Напомним, ранее мы писали, какие фильмы вышли в украинский кинопрокат на этой неделе. Также мы рассказывали, что в США попытались сорвать показ фильма Буча.