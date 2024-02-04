Алісса Мілано відреагувала на звинувачення з боку Шеннен Догерті

Голлівуська акторка Алісса Мілано. Фото: Instagram/milano_alyssa

Напередодні голлівудська акторка Шеннен Догерті розповіла, що покинула відоме телешоу "Усі жінки — відьми" через свою колегу, акторку Аліссу Мілано. Та не стала мовчати та прокоментувала звинувачення у свій бік.

Про це повідомляє видання People.

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Алісса Мілано про Шеннен Догерті

Під час зустрічі з фанатами серіалу про чаклунок на одному з фестивалів у США 51-річна Алісса Мілано заявила — їй дуже сумно через те, що цей скандал впливає не так на її життя, як на тих людей, які дивилися шоу та для яких воно дуже багато означало.

"Ця токсичність, яка все ще відбувається через чверть століття, очорнила проєкт. Мені сумно, що люди не можуть просто залишити все це позаду. Сумно, що ми не можемо просто святкувати успіх шоу", — прокоментувала Мілано.

Зірка нагадала, що працювати над шоу було важко, вона намагалася вилікувати численні травми, які отримала під час зйомок серіалу "Усі жінки — відьми". Водночас Алісса наголосила, що була б не проти бути на сцені із Шеннен Догерті та Голлі Мері Комбс.

Постер серіалу "Усі жінки — відьми". Алісса Мілано ліворуч, Шеннен Догерті по центру. Фото: IMDB

Що казала Шеннен Догерті

За словами 52-річної акторки, яка тривалий час бореться з онкологією, саме Алісса Мілано поставила ультиматум продюсерам. Також вона погрожувала подати до суду на Шеннен за нібито створення ворожої ситуації на знімальному майданчику і за його межами.

Після цього творці шоу вирішили звільнити Догерті після третього сезону, але подати це як її власне рішення.

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