Алисса Милано отреагировала на обвинения со стороны Шеннен Доэрти

Голливудская актриса Алисса Милано. Фото: Instagram/milano_alyssa

Накануне голливудская актриса Шеннен Доэрти рассказала, что покинула известное телешоу "Зачарованные" из-за своей коллеги, актрисы Алиссы Милано. Та не стала молчать и прокомментировала обвинения в свою сторону.

Об этом сообщает издание People.

Читайте также:

Алисса Милано о Шеннен Доэрти

Во время встречи с фанатами сериала о колдуньях на одном из фестивалей в США, 51-летняя Алисса Милано заявила — ей очень грустно из-за того, что этот скандал влияет не столько на ее жизнь, сколько на людей, которые смотрели шоу и для которых оно очень многое означало.

"Эта токсичность, которая все еще происходит через четверть века, очернила проект. Мне грустно, что люди не могут просто оставить все это позади. Печально, что мы не можем просто праздновать успех шоу", — прокомментировала Милано.

Звезда напомнила, что работать над шоу было тяжело, она пыталась вылечить многочисленные травмы, полученные во время съемок сериала "Зачарованные". В то же время Алисса подчеркнула, что была бы не прочь быть на сцене с Шеннен Доэрти и Холли Мэри Комбс.

Постер сериала "Зачарованные". Алисса Милано слева, Шеннен Догерти в центре. Фото: IMDB

Что говорила Шеннен Доэрти

По словам 52-летней актрисы, которая длительное время борется с онкологией, именно Алисса Милано поставила ультиматум продюсерам. Также она угрожала подать в суд на Шеннен за якобы создание враждебной ситуации на съемочной площадке и за ее пределами.

После этого создатели шоу решили уволить Доэрти после третьего сезона, но подать это как ее собственное решение.

Напомним, ранее мы писали, что супруга номинанта на премию "Оскар" выпрыгнула с балкона гостиничного номера. Также мы рассказывали, что британская певица Адель анонсировала первые за восемь лет концерты в Европе.