Андре Тан поділився секретом заробітку великих грошей

Дизайнер Андре Тан. Фото: instagram.com/andre_tan_official/

Український дизайнер Андре Тан порадив підписникам, як заробляти більше. Він поділився порадами, якими користується сам.

Про це він розповів в instagram.

Андре Тан розповів, як почати заробляти більше грошей

Дизайнер Андре Тан дав 5 порад, як збільшити свій дохід. Він переконаний, що рівень заробітку залежить від внутрішніх переконань людини.

Перше, що він радить, — відпустити переконання, що обмежують, та пропрацювати власні страхи.

"Які переконання заважають вам заробляти більше? "Я не можу заробляти багато грошей", "Гроші — це зло", "Всі багаті люди — нечесні"? Покопирсайтеся гарненько у себе в голові та замініть ці установки! Чого ви боїтеся, якщо станете багатшими? "Я буду один", "Мене будуть ненавидіти", "Я не справлюся з відповідальністю"? Видаляємо і програмуємо себе на інше!" — написав дизайнер.

Також Андре Тан вважає, що важливо бути впевненим у собі — розуміти, що ти гідний заробляти більше. Важливо ще знайти ціль, власну мотивацію для збільшення заробітку. Втілення бажань і мрій — чудовий варіант.

На останок, дизайнер говорить, що потрібно бути вдячним за те, що ви вже маєте.

"Вдячність — це потужна енергія, яка притягує в життя ще більше. Дякуйте за кожен крок на шляху до вашої мети. І пам’ятайте, що гроші — це лише інструмент. Використовуйте його правильно, щоб досягти своїх справжніх цілей!" — додав Андре Тан.

Раніше Андре Тан підсумував стильні тренди зими.

Також дизайнер радив, як правильно обрати пуховик, і ділився серіалами про моду.