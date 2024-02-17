Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Super arrow Андре Тан поділився секретом заробітку великих грошей arrow

Андре Тан поділився секретом заробітку великих грошей

17 лютого 2024 16:50
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська
Андре Тан поділився секретом заробітку великих грошей
Дизайнер Андре Тан. Фото: instagram.com/andre_tan_official/
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська

Український дизайнер Андре Тан порадив підписникам, як заробляти більше. Він поділився порадами, якими користується сам.

Про це він розповів в instagram.

Андре Тан розповів, як почати заробляти більше грошей

Дизайнер Андре Тан дав 5 порад, як збільшити свій дохід. Він переконаний, що рівень заробітку залежить від внутрішніх переконань людини.

Перше, що він радить, — відпустити переконання, що обмежують, та пропрацювати власні страхи.

"Які переконання заважають вам заробляти більше? "Я не можу заробляти багато грошей", "Гроші — це зло", "Всі багаті люди — нечесні"? Покопирсайтеся гарненько у себе в голові та замініть ці установки! Чого ви боїтеся, якщо станете багатшими? "Я буду один", "Мене будуть ненавидіти", "Я не справлюся з відповідальністю"? Видаляємо і програмуємо себе на інше!" — написав дизайнер.

Також Андре Тан вважає, що важливо бути впевненим у собі — розуміти, що ти гідний заробляти більше. Важливо ще знайти ціль, власну мотивацію для збільшення заробітку. Втілення бажань і мрій — чудовий варіант.

На останок, дизайнер говорить, що потрібно бути вдячним за те, що ви вже маєте. 

"Вдячність — це потужна енергія, яка притягує в життя ще більше. Дякуйте за кожен крок на шляху до вашої мети. І пам’ятайте, що гроші — це лише інструмент. Використовуйте його правильно, щоб досягти своїх справжніх цілей!" — додав Андре Тан.

Раніше Андре Тан підсумував стильні тренди зими.

Також дизайнер радив, як правильно обрати пуховик, і ділився серіалами про моду.

Андре Тан
поради
українські зірки
Дизайн
гроші

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:18 ТЦК винайшли новий "хитрий" спосіб вручити повістку — юрист прокоментував ситуацію

13 лютого 2024

20:00 Адвокат назвав ще одну підставу для зняття з військового обліку

7 лютого 2024

19:34 Під корою Землі виявлено підземний водний світ та інше життя

4 лютого 2024

11:21 Приходько висміяла Нацвідбір Євробачення та назвала свого фаворита

5 лютого 2024
Новина з фото

05:31У Києві пролунали два вибухи, — соцмережі

7 лютого 2024
Новина з відео

03:14 Ці дерева не можна садити на ділянці — небезпека для здоров'я та будинку

Новина з відео

21:24 Які цивільні спеціальності зараз найбільше потрібні армії — у ЗСУ дали відповідь

8 лютого 2024

13:31Ігнат відповів, коли Україна зможе отримати винищувачі F-16

14 лютого 2024
Новина з фото

23:29 Садовий відповів на слова віцеспікера Польщі про "бандерівську мову"

4 лютого 2024

06:40 Ціни на кольоровий метал в Україні — скільки коштує здати 1 кг міді на початку лютого

Актуальне по темі